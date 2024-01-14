Кому пересчитают? Пять причин повысить страховую пенсию
Эксперт назвал случаи, когда россияне имеют право на перерасчет выплат.
Эксперт назвал случаи, когда россияне имеют право на перерасчет выплат.
Размер уже начисленной страховой пенсии можно изменить, рассказал aif.ru декан факультета международных экономических отношений Финуниверситета при правительстве РФ Павел Селезнёв. В частности, законом предусмотрены ситуации, когда пенсионер имеет право требовать увеличение выплаты.
Эксперт уточнил, что решение включать в страховой (трудовой) стаж так называемые нестраховые периоды было принято в 2015 году. Например, военная служба дает право на дополнительные 1,8 балла за каждый год службы. Уход за ребёнком до 1,5 лет прибавит 1,8 балла в год для первого ребёнка, 3,6 балла — за второго и 5,4 балла — за третьего. Уход за инвалидом I группы, пожилым человеком или ребёнком-инвалидом — 1,8 балла за год, а проживание мужей или жён военных в месте службы по контракту в отсутствие работы — 1,8 балла в год. Сюда же относится проживание супругов дипломатических работников за границей без работы — 1,8 балла в год.
Тем, кто вышел на пенсию раньше 2015 года, стоит проверить, включены ли нестраховые периоды в их страховой стаж. Подать заявление на перерасчет пенсии можно непосредственно в клиентскую службу Социального фонда России, через портал госуслуг, в МФЦ или по почте, уточнил эксперт. При этом существуют ситуации, когда перерасчет производится без заявления.
Перерасчет полагается и пенсионерке, у которой есть ребенок до 18 лет или ребенок-студент на очной форме обучения. В этом случае полагается надбавка в размере одной трети от фиксированной пенсионной выплаты. В текущем году эта сумма составляет около 2 тысяч рублей.
Ранее юрист Антон Григорьев рассказал, кто сможет выйти на пенсию в текущем году. По его словам, общий пенсионный возраст по графику в 2024 году составит 63 года для мужчин и 58 лет — для женщин. Помимо пенсионного возраста, пожилым гражданам нужно подтвердить наличие не менее 15 лет страхового стажа и 28,2 пенсионных балла — это обязательные условия для назначения страховой пенсии по старости.
До этого эксперт Никита Ляховецкий раскрыл, почему у пенсионера могут списать всю накопленную пенсию с карты. По его словам, согласно действующему законодательству, ежемесячно с пенсионера можно законно удерживать в счёт погашения накопленных долгов максимум 50% его пенсии и лишь в исключительных случаях — 70%. Однако, если на момент получения банком постановления судебного пристава об аресте и списании средств на счёте у пенсионера имеется накопленная и ещё не снятая сумма пенсии, все эти деньги будут списаны для погашения долга.