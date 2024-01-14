Кому пересчитают? Пять причин повысить страховую пенсию

Размер уже начисленной страховой пенсии можно изменить, рассказал aif.ru декан факультета международных экономических отношений Финуниверситета при правительстве РФ Павел Селезнёв. В частности, законом предусмотрены ситуации, когда пенсионер имеет право требовать увеличение выплаты.

«Если у пенсионера появились документы, которыми подтверждается стаж после дня назначения пенсии или права на учет “нестрахового” периода до дня ее назначения, то он может обратиться в Социальный фонд России за перерасчётом. Вторая ситуация — после назначения пенсии выросло число нетрудоспособных членов семьи на иждивении пенсионера. В этом случае также возможен перерасчет», — пояснил Селезнев.

Эксперт уточнил, что решение включать в страховой (трудовой) стаж так называемые нестраховые периоды было принято в 2015 году. Например, военная служба дает право на дополнительные 1,8 балла за каждый год службы. Уход за ребёнком до 1,5 лет прибавит 1,8 балла в год для первого ребёнка, 3,6 балла — за второго и 5,4 балла — за третьего. Уход за инвалидом I группы, пожилым человеком или ребёнком-инвалидом — 1,8 балла за год, а проживание мужей или жён военных в месте службы по контракту в отсутствие работы — 1,8 балла в год. Сюда же относится проживание супругов дипломатических работников за границей без работы — 1,8 балла в год.

Тем, кто вышел на пенсию раньше 2015 года, стоит проверить, включены ли нестраховые периоды в их страховой стаж. Подать заявление на перерасчет пенсии можно непосредственно в клиентскую службу Социального фонда России, через портал госуслуг, в МФЦ или по почте, уточнил эксперт. При этом существуют ситуации, когда перерасчет производится без заявления.

«Если выработался нужный стаж в районах Крайнего Севера или приравненных к нему территориях, то СФР произведет расчет проактивно — то есть беззаявительно. То же касается ситуации, если изменилась категория получателя страховой пенсии по случаю потери кормильца — ребенок потерял второго родителя», — сказал Селезнев.

Перерасчет полагается и пенсионерке, у которой есть ребенок до 18 лет или ребенок-студент на очной форме обучения. В этом случае полагается надбавка в размере одной трети от фиксированной пенсионной выплаты. В текущем году эта сумма составляет около 2 тысяч рублей.

Ранее юрист Антон Григорьев рассказал, кто сможет выйти на пенсию в текущем году. По его словам, общий пенсионный возраст по графику в 2024 году составит 63 года для мужчин и 58 лет — для женщин. Помимо пенсионного возраста, пожилым гражданам нужно подтвердить наличие не менее 15 лет страхового стажа и 28,2 пенсионных балла — это обязательные условия для назначения страховой пенсии по старости.