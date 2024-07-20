Кому опасно есть шпинат

Эксперт отмечает, что этим людям не обязательно совсем отказываться от шпината, они могут без риска добавлять его в салат в небольшом количестве. Но делать шпинатный смузи или проходить детокс-программу, где основным ингредиентом является эта зелень, людям с перечисленными диагнозами не рекомендуется.