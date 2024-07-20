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Кому опасно есть шпинат

Шпинат следует с большой осторожностью употреблять людям с некоторыми диагнозами.

Источник: unsplash.com/CC 0

Многие диетологи называют шпинат самой полезной зеленью. Это растение является источником витаминов, флавоноидов и пищевых волокон. В составе шпината также есть органические жирные кислоты и редкая линолевая кислота, которая присутствует только в некоторых продуктах. Но у шпината есть противопоказания, рассказала РИА Новости нутрициолог и диетолог Анастасия Зайцева.

В чем опасность шпината?

В составе листьев шпината присутствует щавелевая кислота. Она может ухудшить состояние организма людей, страдающих заболеваниями суставов, сахарным диабетом, язвой, моче- или желчекаменной болезнью, предупредила Зайцева.

Эксперт отмечает, что этим людям не обязательно совсем отказываться от шпината, они могут без риска добавлять его в салат в небольшом количестве. Но делать шпинатный смузи или проходить детокс-программу, где основным ингредиентом является эта зелень, людям с перечисленными диагнозами не рекомендуется.

Также с осторожностью следует есть шпинат аллергикам и детям.

Это растение содержит много гистамина и может вызывать аллергическую реакцию. Вводить шпинат в рацион ребенка следует с особой осторожностью, наблюдая за реакцией организма, отметила эксперт.

Зайцева советует замачивать шпинат перед употреблением в растворе с солью и небольшим количеством уксуса. Это поможет зелени избавиться от возможных следов насекомых и паразитов, а также патогенной флоры.

Источник: https://rsport.ria.ru