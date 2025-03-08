Кому нельзя зеленый чай: мнение диетолога

Зеленый чай
Зеленый чай обладает большим количеством полезных свойств. Однако при неправильном заваривании напитка и его чрезмерном употреблении могут возникнуть проблемы со здоровьем. В беседе с URA.RU диетолог Екатерина Шебедя рассказала о вредных свойствах зеленого чая, и как правильно заваривать.
Вредные свойства зеленого чая
Врач-диетолог Екатерина Шебедя предостерегает беременных женщин от употребления крепкого зеленого чая из-за высокого содержания кофеина. По мнению специалиста, кофеин мешает усвоению фолиевой кислоты, необходимой для формирования новых клеток. Также специалист советует избегать этого напитка людям, страдающим гипертонией и глаукомой.
«Избыточное потребление кофеина может вызвать учащенное сердцебиение, раздражительность, тревожность, нарушения сна и головокружение», — подчеркивает Екатерина Шебедя. Она также указывает на то, что катехины, содержащиеся в зеленом чае, могут нарушать абсорбцию железа, что приводит к его дефициту.
Также зеленый чай содержит танин, который может раздражать слизистую оболочку желудочно-кишечного тракта. Хотя это не представляет опасности для здоровых людей, тем, кто страдает от язвы желудка или болезни двенадцатиперстной кишки, следует быть осторожными, чтобы избежать дискомфорта и возможных обострений.
По мнению специалиста, этот напиток также может оказывать влияние на артериальное давление, поэтому людям с артериальной гипотензией следует употреблять его с осторожностью. В случае проблем с давлением рекомендуется заменить его напитком из апельсиновых долек со специями, который является отличным источником витаминов.
Сколько можно пить зеленого чая в день
Строгих ограничений по потреблению зеленого чая нет. Однако диетолог Шебедя предостерегает от чрезмерного его употребления из-за богатого содержания активных компонентов. «Можно выпивать до одного литра зеленого чая в день, при условии, что вы не употребляете другие напитки, содержащие кофеин», — говорит она.
Эксперт подчеркивает, что такое количество напитка позволяет воспользоваться его полезными свойствами без риска для здоровья. Избыточное потребление зеленого чая может привести к формированию камней в почках.
Шебедя также рекомендует пить зеленый чай не вечером или перед сном, а в течение дня, поскольку содержащийся в нем кофеин может вызвать гиперактивность и бессонницу ночью.
Важно также учитывать различное воздействие горячего и холодного зеленого чая на организм. По мнению эксперта, горячий напиток способствует расширению сосудов и ускорению кровотока, что может быть полезно при низком давлении. Прохладный же чай, наоборот, подходит для людей с повышенным давлением и может быть рекомендован как напиток для гипертоников.
Как правильно выбрать чай
При выборе зеленого чая важно уделить внимание цвету листьев, который должен быть равномерным и природного оттенка, без присутствия темных или болотистых тонов. Качественный чай отличается свежим ароматом без следов затхлости и без добавления искусственных ароматизаторов.
Размер листьев может варьироваться в зависимости от сорта чая, поэтому рекомендуется заранее изучить характеристики интересующего вас вида, чтобы понимать, какого размера должны быть листья. В специализированных магазинах продавцы могут предоставить информацию о времени производства чая, предпочтительно выбирать свежие партии.
Далее путь к освоению зеленого чая лежит через накопление личного опыта и постепенное погружение в эту область. С течением времени вы сможете легче ориентироваться в различных сортах, выбирая наиболее интересные и вкусные варианты напитка.
Из чего состоит качественный зеленый чай
Зеленый чай обладает рядом значительных преимуществ, одним из которых является богатое содержание натуральных антиоксидантов — полифенолов. Этот напиток также насыщен витаминами группы С, В и А, поддерживающих иммунную систему и нормализующих работу нервной и пищеварительной систем. Помимо этого, зеленый чай положительно влияет на состояние кожи и волос.
В составе зеленого чая присутствует множество необходимых микроэлементов, включая фтор, кальций, калий, медь, цинк, магний и железо. Аминокислоты, содержащиеся в напитке, способствуют улучшению работы мозга и восстановлению нервной системы. Зеленый чай отличается также своей низкой калорийностью: в одной чашке содержится всего 2,4 килокалории.
Как правильно заваривать чай
Чай следует употреблять сразу после заваривания. Эксперт подчеркивает, что длительное настаивание напитка приводит к изменению его состава и ухудшению вкуса. «При долгом хранении чай становится местом размножения бактерий, теряет свои вкусовые и внешние качества, происходит расслоение напитка, образуется осадок», — отмечает специалист.
В документе указывается, что хотя чай, настоявшийся 5−6 часов, еще не приобретает вредных свойств, он уже лишается своего истинного аромата и вкуса, а также полезных свойств. Чай, заваренный 12 часов назад, может вызвать аллергические реакции и нарушения в работе кишечника и печени.