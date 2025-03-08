Кому нельзя зеленый чай: мнение диетолога

Важно также учитывать различное воздействие горячего и холодного зеленого чая на организм. По мнению эксперта, горячий напиток способствует расширению сосудов и ускорению кровотока, что может быть полезно при низком давлении. Прохладный же чай, наоборот, подходит для людей с повышенным давлением и может быть рекомендован как напиток для гипертоников.