Кому нельзя соблюдать Великий пост-2024?

Первое и самое главное тут, как это ни грубо звучит, привычка. То есть люди, которые регулярно и долгие годы держат все посты, легко адаптируются к условиям поста. А вот впервые к этому важному событию надо подходить с большим вниманием. Ориентир тут — то, на какую меру поста благословляет конкретно вас ваш духовный отец. Очень осторожным следует быть в отношении детей. Возможно, гораздо полезнее для них ограничить время, проведенное в гаджетах. Также есть и чисто медицинские показания.