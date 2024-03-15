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Кому нельзя соблюдать Великий пост-2024?

С понедельника, 18 марта 2024 года, начинается самый длительный и самый строгий пост у православных — Великий. Многие готовятся поститься, а кому это категорически нельзя с медицинской точки зрения? Разбирался aif.ru.
Источник: РИА "Новости"

Первое и самое главное тут, как это ни грубо звучит, привычка. То есть люди, которые регулярно и долгие годы держат все посты, легко адаптируются к условиям поста. А вот впервые к этому важному событию надо подходить с большим вниманием. Ориентир тут — то, на какую меру поста благословляет конкретно вас ваш духовный отец. Очень осторожным следует быть в отношении детей. Возможно, гораздо полезнее для них ограничить время, проведенное в гаджетах. Также есть и чисто медицинские показания.

«Пост нельзя соблюдать людям с тяжелой формой сахарного диабета. Также он противопоказан беременным, людям с тяжелой формой истощения, опухолевыми и системными заболеваниями, когда они проходят на фоне истощения, с острыми и хроническими инфекционными заболеваниями, людям с сердечными заболеваниями, повышенным кровяным давлением, анемией, панкреатитом и другими болезнями желудочно-кишечного тракта. Поститься можно тем, у кого нет таких заболеваний, а также тем, у кого индекс массы тела более 18,5 и выше. При похудании и в послеоперационный период — ни в коем случае», — сказал aif.ru д.м.н, терапевт, профессор РНИМУ им. Н. И. Пирогова Александр Карабиненко.