Кому нельзя работать в ночное время

Работой в ночное время считается трудовая деятельность в период с 22 часов до 6 часов. Систематически не спать, а работать, в такое время вредно для здоровья: сбивается режим сна, нарушаются процессы ферментации в желудочно-кишечном тракте, человек находится в постоянном стрессе
Закрытый перечень работников, кому нельзя работать ночью, установлен в ст. 96 ТК РФ. В соответствии с ним и с разъяснениями Пленума Верховного Суда, к работе в ночное время не допускаются:
- беременные женщины;
- несовершеннолетние работники, за исключением занятых в сфере культуры и искусства (кино, радио, телевидение, театр, цирк
и т. д.).
Нужно ли согласие сотрудника, чтобы привлечь его к работе ночью?
По общему правилу нет, однако в отношении некоторых категорий такое правило установлено Трудовым кодексом. В соответствии со ст. 96, только при наличии согласия можно привлечь к ночной работе следующих граждан:
- женщин, имеющих детей до трех лет;
- инвалидов;
- работников — родителей детей-инвалидов;
- работников, осуществляющих уход за больными членами своей семьи;
- родителей-одиночек, опекунов имеющих детей до 14 лет;
- родитель ребенка в возрасте до 14 лет, если второй родитель работает вахтовым методом;
- многодетные работники, все дети которого не достигли 18 лет.
Также важно, чтобы этим гражданам работать ночью разрешил врач — для этого необходимо получить специальное медицинское заключение об отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья на выполнение работ в ночное время.
С какими болезнями нельзя работать в ночное время?
Перед тем, как ставить работника в ночную смену, нужно убедиться, что он здоров и нет никаких противопоказаний. Конкретного перечня болезней нет, но медики называют ряд недугов, с которыми можно работать только в дневное время. Врач отделения медицины сна, член МОО «Ассоциация сомнологов» Алёна Гаврилова рассказывала aif.ru, что противопоказания к такому режиму работы точно есть у перенесших инфаркт, страдающих ишемической болезнью сердца, сахарным диабетом, сердечной недостаточностью, язвой.
Источники: https://www.consultant.ru/