Кому нельзя работать в ночное время

Работой в ночное время считается трудовая деятельность в период с 22 часов до 6 часов. Систематически не спать, а работать, в такое время вредно для здоровья: сбивается режим сна, нарушаются процессы ферментации в желудочно-кишечном тракте, человек находится в постоянном стрессе и т. д. Учитывая это, законодатель установил перечень лиц, которых нельзя привлекать к ночному труду совсем или без их согласия. Подробности читайте в справке aif.ru.