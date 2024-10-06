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Кому нельзя работать в ночное время

Aif.ru отвечает на популярные вопросы читателей.

Источник: Reuters

Работой в ночное время считается трудовая деятельность в период с 22 часов до 6 часов. Систематически не спать, а работать, в такое время вредно для здоровья: сбивается режим сна, нарушаются процессы ферментации в желудочно-кишечном тракте, человек находится в постоянном стрессе и т. д. Учитывая это, законодатель установил перечень лиц, которых нельзя привлекать к ночному труду совсем или без их согласия. Подробности читайте в справке aif.ru.

Закрытый перечень работников, кому нельзя работать ночью, установлен в ст. 96 ТК РФ. В соответствии с ним и с разъяснениями Пленума Верховного Суда, к работе в ночное время не допускаются:

  • беременные женщины;
  • несовершеннолетние работники, за исключением занятых в сфере культуры и искусства (кино, радио, телевидение, театр, цирк и т. д.).

Нужно ли согласие сотрудника, чтобы привлечь его к работе ночью?

По общему правилу нет, однако в отношении некоторых категорий такое правило установлено Трудовым кодексом. В соответствии со ст. 96, только при наличии согласия можно привлечь к ночной работе следующих граждан:

  • женщин, имеющих детей до трех лет;
  • инвалидов;
  • работников — родителей детей-инвалидов;
  • работников, осуществляющих уход за больными членами своей семьи;
  • родителей-одиночек, опекунов имеющих детей до 14 лет;
  • родитель ребенка в возрасте до 14 лет, если второй родитель работает вахтовым методом;
  • многодетные работники, все дети которого не достигли 18 лет.

Также важно, чтобы этим гражданам работать ночью разрешил врач — для этого необходимо получить специальное медицинское заключение об отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья на выполнение работ в ночное время.

С какими болезнями нельзя работать в ночное время?

Перед тем, как ставить работника в ночную смену, нужно убедиться, что он здоров и нет никаких противопоказаний. Конкретного перечня болезней нет, но медики называют ряд недугов, с которыми можно работать только в дневное время. Врач отделения медицины сна, член МОО «Ассоциация сомнологов» Алёна Гаврилова рассказывала aif.ru, что противопоказания к такому режиму работы точно есть у перенесших инфаркт, страдающих ишемической болезнью сердца, сахарным диабетом, сердечной недостаточностью, язвой.

Источники: https://www.consultant.ru/