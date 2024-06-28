Кому нельзя есть хрен?

Корень и листья хрена с давних времен используются в русской кухне. Это пряное и острое растение славится своими полезными свойствами. Но есть его можно не всем. Кому нужно употреблять корнеплод с осторожностью — в материале aif.ru.
Корень хрена богат витаминами и минералами, такими как витамин С, В6, кальций, калий, магний и железо. Витамин С является мощным антиоксидантом и защищает организм от инфекций. Хрен обладает сильными антибактериальными свойствами и противовоспалительным действием, рассказала специалист Роспотребнадзора Маргарита Голоцуцкая. Но при употреблении приправы нужно соблюдать меру.
«Важно помнить о мерах предосторожности. Людям с язвой желудка, гастритом или заболеваниями почек следует употреблять хрен с осторожностью», — уточнила эксперт.
Кому хрен противопоказан?
- при хронических заболеваниях ЖКТ и состояниях, которые сопровождаются повышенной кислотностью;
- при заболеваниях печени;
- при заболеваниях почек;
- людям, склонным к аллергическим реакциям;
- при индивидуальной непереносимости;
- детям;
- беременным и кормящим грудью женщинам.
Кроме этого, аллиловое горчичное масло, которое обусловливает острый запах и вкус хрена, обладает резко выраженным местным действием и может вызвать раздражение и боль, особенно при попадании на поврежденную кожу. Поэтому при использовании хрена в кулинарии нужно быть очень осторожными: если на коже есть ранки или раздражения, готовьте только в резиновых перчатках, рассказала врач-эндокринолог высшей категории, диетолог Клена Сюракшина.