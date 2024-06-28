Кому нельзя есть хрен?

Кроме этого, аллиловое горчичное масло, которое обусловливает острый запах и вкус хрена, обладает резко выраженным местным действием и может вызвать раздражение и боль, особенно при попадании на поврежденную кожу. Поэтому при использовании хрена в кулинарии нужно быть очень осторожными: если на коже есть ранки или раздражения, готовьте только в резиновых перчатках, рассказала врач-эндокринолог высшей категории, диетолог Клена Сюракшина.