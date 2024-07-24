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Кому нельзя есть арбуз с хлебом

Читайте в справке аif.ru, чем может быть опасно для здоровья такое сочетание продуктов.

Источник: Спорт-Экспресс

Арбуз с хлебом. Несмотря на отсутствие научного обоснования вреда такого сочетания продуктов в еде, факторы риска для здоровья все равно присутствуют. Об этом россиян предупреждают специалисты.

Чем грозит сочетание арбуза и хлеба?

По словам и. о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирины Лялиной, если человек любит есть арбузы с хлебом, то это может спровоцировать у него скачок уровня сахара в крови.

«У арбуза высокий гликемический индекс, он складывается с гликемическим индексом хлеба, что способно привести к быстрому повышению уровня сахара в крови», — пояснила в интервью Life.ru Ляпина.

Из-за большого количества сахара (фруктозы) в составе арбуза и сложных углеводов в составе хлеба сочетать эти продукты, по мнению эксперта, нежелательно тем, кто страдает от:

  • сахарного диабета или инсулинорезистентности;
  • гипертонии;
  • атеросклероза.

Кроме того, вообще при таких хронических заболеваниях есть много арбуза нельзя. Максимальное количество — один-два кусочка, добавила Лялина.

Также употребление арбуза с хлебом может привести к вздутию живота и газообразованию. Как пояснила эксперт, этому способствует смешивание обильного количества воды и клетчатки в арбузе с углеводами в хлебе.

«Несмотря на перечисленные выше факторы риска, для большинства здоровых людей сочетание хлеб + арбуз не приведет к серьезным проблемам. Поэтому, принимая решение, есть или не есть, учитывайте индивидуальные особенности вашего организма», — подчеркнула эксперт.

Каким хлебом лучше всего заедать арбуз?

В отсутствие проблем с ЖКТ и хронических заболеваний (диабета, гипертонии, атеросклероза, сердечной или почечной недостаточности) Ляпина советует заедать арбуз цельнозерновым или ржаным хлебом, так как они обладают наиболее низким гликемическим индексом.

Источник: https://life.ru/