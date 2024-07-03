Кому нельзя держать дома денежное дерево?

— Противопоказан цветок для восприимчивых людей, особенно кто верит в свойство денежного дерева приносить богатство. Если растение завянет или не будет активно расти, эмоционально нестабильные люди могут воспринимать это как плохой знак или причину для беспокойства. Поэтому психологи не рекомендуют держать дома денежное дерево лицам, которые склонны к тревожности или депрессии.