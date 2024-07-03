Кому нельзя держать дома денежное дерево?

В каких случаях нельзя держать денежное дерево дома?
— Если есть склонность к аллергии. Хотя толстянка не является токсичным растением, оно содержит мышьяк, который может вызвать раздражение кожи, слизистых или желудочно-кишечного тракта, если его съесть или коснуться. Денежное дерево точно не рекомендуется держать в доме, где есть маленькие дети и животные.
— Чтобы не навредить другим растениям. Толстянка привлекает насекомых, которые могут повредить и другие цветы в доме. Атаковать денежное дерево могут тля, щитовки и паутинные клещи. Вредители питаются соком толстянки, что ее ослабляет и может привести к болезням. Для избавления от насекомых используют инсектицидное мыло или масло нима.
— Противопоказан цветок для восприимчивых людей, особенно кто верит в свойство денежного дерева приносить богатство. Если растение завянет или не будет активно расти, эмоционально нестабильные люди могут воспринимать это как плохой знак или причину для беспокойства. Поэтому психологи не рекомендуют держать дома денежное дерево лицам, которые склонны к тревожности или депрессии.
— Толстянка может быть несовместима с другими комнатными растениями. Она поглощает влагу и может привести к засыханию других обитателей живого уголка.
— Считается, если денежное дерево находится в неправильном месте в доме, это может негативно сказаться на его энергии. Например, если оно расположено рядом с дверью или окном, то это может привести к утечке энергии богатства.