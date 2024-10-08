Кому не дано водить машину

«Вообще в моей большой практике обучения контраварийному вождению я не встречал людей, которых нельзя было научить управлять машиной. Однако есть нюансы», — предупреждает эксперт.
Дело в том, что вождение подразумевает оценку ситуации, принятие решения и его исполнение. Естественно, что все это происходит на фоне хотя бы базовых навыков по управлению авто. Как правило, с ними ни у кого проблем не возникает. В особенности, если речь идет о современных машинах.
«А вот оценка ситуации и принятие правильного решения могут оказаться непреодолимым препятствием для человека. Так что, это, скорее, — вопрос интеллекта и психологии», — говорит Васильев.
Так что, люди, которые испытывают дефицит внимания, вряд ли будут хорошими водителями.
То же самое касается и тех, у кого есть нарушения психики, связанные, например, с паническими атаками.
Если человек испытывает проблемы с физическим здоровьем и может, например, внезапно потерять сознание то абсолютно понятно, что вождение не для него.
Ну и, конечно, вряд ли станут полноценными водителями те, кто не умеют адекватно анализировать собственные ошибки и учиться на них.
Как правило, такие горе драйверы очень быстро попадают в хроники происшествий с самыми серьезными последствиями.
«Так что нужно понимать, что управление машиной — это, прежде всего, работа интеллекта», — подытожил автоэксперт.