Кому не дано водить машину

Дело в том, что вождение подразумевает оценку ситуации, принятие решения и его исполнение. Естественно, что все это происходит на фоне хотя бы базовых навыков по управлению авто. Как правило, с ними ни у кого проблем не возникает. В особенности, если речь идет о современных машинах.