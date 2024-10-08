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Кому не дано водить машину

Каким людям не стоит садиться за руль автомобиля, и речь идет не только о медицинских противопоказаниях, рассказал автоэксперт Егор Васильев.

Елена Рогачева
Автор ВФокусе Mail
Источник: Willian Cittadin/CC0

«Вообще в моей большой практике обучения контраварийному вождению я не встречал людей, которых нельзя было научить управлять машиной. Однако есть нюансы», — предупреждает эксперт.

Дело в том, что вождение подразумевает оценку ситуации, принятие решения и его исполнение. Естественно, что все это происходит на фоне хотя бы базовых навыков по управлению авто. Как правило, с ними ни у кого проблем не возникает. В особенности, если речь идет о современных машинах.

«А вот оценка ситуации и принятие правильного решения могут оказаться непреодолимым препятствием для человека. Так что, это, скорее, — вопрос интеллекта и психологии», — говорит Васильев.

Так что, люди, которые испытывают дефицит внимания, вряд ли будут хорошими водителями.

То же самое касается и тех, у кого есть нарушения психики, связанные, например, с паническими атаками.

Если человек испытывает проблемы с физическим здоровьем и может, например, внезапно потерять сознание то абсолютно понятно, что вождение не для него.

Ну и, конечно, вряд ли станут полноценными водителями те, кто не умеют адекватно анализировать собственные ошибки и учиться на них.

Как правило, такие горе драйверы очень быстро попадают в хроники происшествий с самыми серьезными последствиями.

«Так что нужно понимать, что управление машиной — это, прежде всего, работа интеллекта», — подытожил автоэксперт.