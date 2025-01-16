Кому можно пройти диспансеризацию в 2025 году

Комплексно обследовать организм и выявить проблемы со здоровьем можно бесплатно в рамках ОМС. Для этого предусмотрена программа диспансеризации населения. Чтобы посетить врачей и сдать анализы можно не брать отгул — закон гарантирует, что работодатель обязан предоставить один день с сохранением зарплаты для этих целей. Кто может пройти базовую проверку у врача в 2025 году — в справке aif.ru.
Рожденные в каких годах могут бесплатно пройти обследование в 2025 году?
Диспансеризацию в этом году могут пройти рожденные в 1983, 1986, 1989, 1992, 1995, 1998, 2001, 2004, 2007 годах, то есть те, кому исполняется 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36 или 39 лет.
Кто может проходить диспансеризацию каждый год?
Такое право появляется у россиян, достигших 40-летнего возраста, и у граждан, относящихся к льготным категориям. В соответствии с приказом Минздрава от 27.04.2021 установлены отдельные категории граждан, которым бесплатный комплексный осмотр положен каждый год:
- Инвалиды Великой Отечественной войны, инвалиды боевых действий, участники Великой Отечественной войны, ставшие инвалидами вследствие общего заболевания, трудового увечья или других причин (кроме лиц, инвалидность которых наступила вследствие их противоправных действий).
- Лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда» и признанные инвалидами вследствие общего заболевания, трудового увечья или других причин (кроме лиц, инвалидность которых наступила вследствие их противоправных действий).
- Бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, признанные инвалидами вследствие общего заболевания, трудового увечья и других причин (кроме лиц, инвалидность которых наступила вследствие их противоправных действий).
- Работающие граждане, не достигшие возраста, дающего право на назначение пенсии по старости, в том числе досрочно, в течение 5 лет до наступления такого возраста и работающие граждане, являющиеся получателями пенсии по старости или пенсии за выслугу лет.
- Что за группа здоровья, которую присваивают по итогам диспансеризации?
- Диспансеризация нужна, чтобы определить, есть ли у пациента хронические заболевания, или риск из развития. Участковый терапевт по результатам обследования и на основании заключений врачей-специалистов формирует паспорт здоровья, устанавливает группу здоровья.
Есть три группы здоровья:
I группа: анализы в пределах нормы, нет никаких хронических заболеваний и предпосылок для их развития.
II группа: анализы в пределах нормы, нет никаких хронических заболеваний, но есть повышенный риск их приобретения.
III группа: есть хронические неинфекционные заболевания, требующие наблюдения.