Кому можно пройти диспансеризацию в 2025 году

Комплексно обследовать организм и выявить проблемы со здоровьем можно бесплатно в рамках ОМС. Для этого предусмотрена программа диспансеризации населения. Чтобы посетить врачей и сдать анализы можно не брать отгул — закон гарантирует, что работодатель обязан предоставить один день с сохранением зарплаты для этих целей. Кто может пройти базовую проверку у врача в 2025 году — в справке aif.ru.