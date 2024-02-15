Кому, когда и в каких случаях назначается витамин D. Мнение врачей

«Раньше считалось, что он влияет только на фосфорный и кальциевый обмен, но последние исследования говорят о том, что это стероидный гормон и он влияет на практически на весь цикл синтеза половых гормонов. Плюс мы назначаем его при инсулинорезистентности как элемент аnti-age терапии (инновационный комплекс мер, направленных на замедление старения клеток организма), когда у человека есть цель сохранить молодость. Также мы назначаем его всегда при хроническом специфическом воспалении. Чтобы определить необходимую дозировку витамина D, надо обязательно посмотреть генетику витамина D и уровень самого витамина в крови», — рассказала генетик Артемьева.