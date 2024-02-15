Кому, когда и в каких случаях назначается витамин D. Мнение врачей

О пользе витамина D слышали многие, но если принимать препарат без выяснения степени его дефицита в организме, в так называемых профилактических дозах, то улучшения самочувствия можно ждать долго. Только правильная, назначенная на основании анализа крови дозировка, даст быстрый эффект, вернет бодрость и силы.
РБК Life выяснил у экспертов: кому действительно нужен витамин D и как определить его нехватку. Признаки дефицита и правила приема витамина — в нашем материале.
Зачем нужен витамин D организму
Основная функция витамина D — регуляция фосфорно-кальциевого обмена. Под действием витамина D кальций лучше усваивается, оптимизируется его поступление в кости, зубы, кожу, волосы, мышцы, ногти и другие органы, которым кальций необходим, об этом редакции рассказала к.м.н., врач-эндокринолог и диетолог клиники «Омниус» Ульяна Румянцева.
Еще одна причина, по которой с осени по весну нужен витамин D — во многих российских регионах очень низкий уровень ультрафиолета, который нужен для естественной выработки витамина. Помимо солнечных лучей источником биологически активного вещества могут стать жирные сорта рыбы.
Летом врачи предпочитают назначать профилактические дозы, чтобы не «переборщить» с уровнем витамина D: его избыток — еще хуже, чем дефицит, поскольку влечет серьезные проблемы со здоровьем. Организм реагируя на избыток вещества в организме может начать откладывать соли кальция в стенках сосудов и в виде камней в почках.
«Если человек не может по каким-то причинам регулярно контролировать свой уровень витамина D, то летом рекомендуется сделать либо перерыв в приеме витамина D, либо назначают профилактическую дозу. Но если у человека плохо усваивается витамин Д и если у него даже в летний период выявлен дефицит витамина D, то лечебные дозировки назначаются и летом», — акцентировала внимание доктор Румянцева.
Симптомы дефицита витамина и в какое время его принимать
Витамин D воздействует на центральную нервную систему: ощущение упадка сил, слабости, вялости и сонливости — вот некоторые симптомы дефицита витамина D, поэтому врачи назначают его принимать именно по утрам. Во второй половине дня, особенно в лечебных дозировках — прием препарата может вызывать бессонницу.
«Рецепторы к витамину D у нас есть во многих тканях, поэтому он столь разносторонне и разнонаправленно влияет на наш организм. При дефиците этого витамина снижается аппетит, может быть сухость во рту. Если дефицит витамина D наблюдается на протяжении длительного времени, то плохо заживают раны, возникает склонность к различным воспалительным реакциям», — пояснила эндокринолог.
Кому особенно нужен витамин D
По словам кандидата медицинских наук, терапевта и генетика Натальи Артемьевой, D сейчас медики назначают практически всем, исследования показывают, что 90% людей имеют дефицит этого витамина.
«Если брать старшую возрастную группу, то здесь мы видим, что синтез витамина D с возрастом снижается, соответственно снижается эластичность кожи, поэтому обязательно должны вводить витамин таким пациентам, чтобы сохранить молодость кожи и обеспечивать качественное деление клеток».
Как пояснила доктор, нехватка в организме витамина D может привести к дисбалансу кортизола и пролактина на фоне стресса. Дополнительное назначение полезного вещества в комбинации с другими нутриентами, способно нормализовать состояние без приема дополнительных лекарственных средств. Особенно часто D назначается пожилым людям.
«Раньше считалось, что он влияет только на фосфорный и кальциевый обмен, но последние исследования говорят о том, что это стероидный гормон и он влияет на практически на весь цикл синтеза половых гормонов. Плюс мы назначаем его при инсулинорезистентности как элемент аnti-age терапии (инновационный комплекс мер, направленных на замедление старения клеток организма), когда у человека есть цель сохранить молодость. Также мы назначаем его всегда при хроническом специфическом воспалении. Чтобы определить необходимую дозировку витамина D, надо обязательно посмотреть генетику витамина D и уровень самого витамина в крови», — рассказала генетик Артемьева.
Польза витамина D
Полезных свойств для организма у этого вещества много, их назвала в разговоре с редакцией врач Наталья Артемьева:
- противовоспалительный
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- иммуномодулирующий.
- регуляция инсулина.
- антидепрессивный.
- анаболический (рост клеток).
- липолитический (снижение веса).
- гипотензивный (снижение давления).
- антипролиферативный (защита от рака).
Ранее в беседе с РБК Life врач-эндокринолог медицинской клиники «Медси» Лариса Газарян напомнила россиянам: «Мы живем в северной стране, и все мы — в группе риска по дефициту витамина D. Принимать его нужно практически каждому круглый год, делая перерыв только в отпуске на юге».
Она рассказала, что особенно подвержены развитию дефицита витамина D люди, проживающие севернее 35-й параллели (в Северном полушарии). Большая часть России располагается севернее 35-й параллели. Москва — на 55-й. И даже Сочи — на 43-й. Это означает, что угол падения солнечных лучей с ноября по март таков, что кожа практически не вырабатывает витамин D. Даже в летние месяцы не так уж много солнечных и теплых дней, чтобы обеспечить синтез необходимого количества витамина D. Особенно это касается жителей мегаполисов, где часто нависает смог, а проводить ежедневно несколько часов на пляже невозможно.