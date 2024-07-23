Кому категорически нельзя ходить дома босиком?

По словам кандидата медицинских наук, хирурга-ортопеда Рубена Степаняна, ходить босиком по любым ровным и твердым поверхностям неестественно. Это не только усиливает плоскостопие, но и способствует неправильному распределению нагрузки в области коленного и тазобедренного сустава, а также позвоночника. Это может грозить остеохондрозом позвоночника или остеоартрозом коленных суставов, пишет «Спорт-экспресс» со ссылкой на доктора.