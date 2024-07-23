Кому категорически нельзя ходить дома босиком?

Ходить по дому босиком вредно. Особенно это опасно при определенных заболеваниях. Об этом рассказали врачи и дали советы, в какой обуви лучше ходить по дому.
Почему вредно ходить дома босиком?
Как рассказал радио Sputnik заслуженный врач России, вертеброневролог, мануальный терапевт, рефлексотерапевт Андрей Кабычкин, опасно передвигаться босиком по твердому покрытию, например, плитке, керамограниту, бетону, ламинату. Такие напольные покрытия создают ударную нагрузку и могут спровоцировать возникновение пяточной шпоры или плантарного фасциита — воспаления в месте прикрепления подошвенной фасции (плотная соединительнотканная структура, которая выстилает всю подошвенную часть стопы и прикрепляется плотной пленкой к пяточной кости, ее функция — амортизация ударных нагрузок). По словам врача, полы из натурального дерева, например, паркетные, не провоцируют этих заболеваний.
По словам травматолога-ортопеда Сергея Алексутова, при хождении босиком по ровным поверхностям, стопы распластываются, что способствует развитию плоскостопия. Он рассказал изданию «Чемпионат», что впоследствии ноги перестают правильно выполнять функцию амортизатора, что приводит к изнашиванию суставов, появлению воспаления и боли. Кроме того, возникает перенапряжение мышц голени, бедра и поясницы.
По словам кандидата медицинских наук, хирурга-ортопеда Рубена Степаняна, ходить босиком по любым ровным и твердым поверхностям неестественно. Это не только усиливает плоскостопие, но и способствует неправильному распределению нагрузки в области коленного и тазобедренного сустава, а также позвоночника. Это может грозить остеохондрозом позвоночника или остеоартрозом коленных суставов, пишет «Спорт-экспресс» со ссылкой на доктора.
Врач дерматолог, трихолог, профессор Юлия Галлямова отмечает вред хождения босиком для кожи ног. По ее словам, в этом случае возрастает риск подцепить грибковую инфекцию, особенно если на стопах имеются микротрещины, присутствует шелушение или сухость кожи стоп.
Кому противопоказано ходить дома босиком?
По словам Кобычкина, людям с сахарным диабетом нельзя ходить по жесткой поверхности, их «стопа должна перекатываться».
Ведущий травматолог-ортопед Анвар Гиниятов рассказал порталу «Доктор Питер», что у людей с тяжелой формой сахарного диабета любое повреждение кожи может спровоцировать развитие гангрены. Также, по его словам, отказаться от хождения босиком стоит пациентам с болезнями почек и ревматизмом, так как перепады температур могут спровоцировать обострение этих заболеваний.
В чем лучше ходить по дому?
Сергей Алексутов советует ходить по дому в тапочках с хорошей амортизирующей подошвой или выбирать специальную ортопедическую обувь для дома.
Рубен Степанян отмечает, что ходить по твердому напольному покрытию в одних носках также вредно, как и босиком. Для правильного распределения нагрузки на мышцы и суставы он рекомендует выбирать тапочки с подошвой потолще и помягче, в идеале с небольшим подъемом и/или супинацией стопы.
Юлия Галлямова советует надевать вместе с тапочками еще и носки, желательно махровые. Во-первых, это сохранит ноги от переохлаждения, во-вторых, от инфекции. А в-третьих, носки помогут избежать появления на ногах трещин, шелушения и сухости, отметила дерматолог.