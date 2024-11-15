Кому доверить кота или собаку на время отъезда

Сейчас на помощь придет мощная армия догситтеров или зоонянь. Компаний, занимающихся передержкой или выгулом собак, в столице десятки. А индивидуальных специалистов и того больше. Сколько это стоит, как выбрать тех, кому можно доверять?
Догситтер — это кто?
Так называют того, кто присматривает за животным в домашних условиях. Причем условия разнятся: квартира хозяина собаки или дом ситтера. Соответственно, он может заниматься только выгулом или присмотром несколько часов в день, месяц. Цена на услуги зависит от их объема.
Дешево и знакомо.
Самый простой способ на время пристроить животное -это попросить приятелей или знакомых погулять с собакой или накормить кошку. В СССР так и делали. Главный плюс при этом — животное будет знать человека, а значит, меньше нервничать. Но есть и минусы — неопытность, а значит, пес или кот могут убежать, все погрызть, наесться на улице отравы…
А вот тем, кто только собирается завести четвероногого, посмотреть за чужим животным какое-то время было бы полезно. Дочь моей приятельницы все никак не могла убедить родителей подарить ей собаку. Хорошие оценки, примерное поведение наконец подействовали. Родители привели в дом взрослого пса, предупредив девочку: если понравится ухаживать за ним, купят щенка. Сейчас в их доме живут два попугайчика, а собак так и не появилось.
Частный специалист.
Поискать такого помощника можно на сайте «Авито» или в специализированном агрегаторе «Догси». Мне на «Авито» после набора в поиске «догситтер» выскочил опросник: «в течение часа?», «дня?» или «ближайших суток?». Выбрав первый вариант, я получила 52 предложения! Причем с десяток были готовы прислать за собакой машину — «зоотакси», трое предложили в качестве допуслуги стрижку, а пятеро — научить правильной ходьбе к выставке. «Обучаем только в аквариуме, наполненном водой, это лучший метод, — уверяла меня по телефону догситтер с Преображенской площади Анфиса Мишина. — Но можем и без дрессировки передержать. У нас пятикомнатная квартира, сейчас только три жильца — два юных шпица и возрастная колли. В каждой комнате камера — вы будете онлайн видеть все, что происходит с животным».
Если вас устроит услуга просто гулять с псом — цена 500 рублей за час, за полтора часа — 700 рублей. Сутки ухода обойдутся в 1,5 тыс. рублей.
На сайте «Догси», заполнив данные о мнимом животном, я получила еще несколько предложений ситтеров. 19-летняя Анастасия Мунипова с улицы Коломенской, например, рассказала, что специализируется на «сложных породах» — американских стаффордах, акита-ину, фокс- и джек-рассел-терьерах. Первые две могут покусать, остальные разгромить дом. «Я закончила несколько кинологических курсов, в том числе по психологии животных, опыт работы — более трех лет, — рекламировала себя Анастасия. — На неделю оставите собаку, станет более послушной». Ее цена — 700−800 рублей за час выгула и 2,5 тыс. рублей в сутки за передержку.
Договор дороже денег.
Если не хотите рисковать, обратитесь в профессиональную контору. Она заключит договор, выделит обученного ситтера и будет сама отвечать за его работу. Среди таких фирм «Собака-гуляка», «Гульдог» и другие. Стоимость 45-минутного пробного выгула — всего 349 рублей, обычная прогулка на 100−200 рублей дороже. За псом приходят, надевают на него специальную экипировку, включают GPS-трекер, после прогулки отправляют отчет с траекторией, количеством пройденных километров, фотографии. Всему этому обучают на курсах, которые длятся неделю. Как рассказала менеджер компании «Собака-гуляка», сервис проверяет кандидатов, в конце обучения они сдают экзамен. К работе допускается 1 из 20 человек. Платишь тут компании, а она расплачивается с ситтером. «У нас все прогулки безопасные, есть страховочный трос, аптечка, — рассказала менеджер Алиса. — Если питомец поранится на прогулке по вине выгульщика, собаке помогут ветеринары за счет сервиса».
Мнение.
Сергей Середа, заслуженный ветеринарный врач РФ:
— Изучите реакцию животного, прислушайтесь к своей интуиции, почитайте отзывы о догситтере. Задавайте каверзные вопросы, посмотрите, сможет ли человек справиться с животным, если оно больших размеров, активное и грозное. Если собака или кот напуганы, не соглашайтесь сразу, животное чувствует опасность. Хорошо, если ситтер будет спрашивать про воспитание животного и привычки. Если оставляете животное на передержку, поинтересуйтесь, в каких условиях ему придется жить.