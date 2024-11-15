Кому доверить кота или собаку на время отъезда

Поискать такого помощника можно на сайте «Авито» или в специализированном агрегаторе «Догси». Мне на «Авито» после набора в поиске «догситтер» выскочил опросник: «в течение часа?», «дня?» или «ближайших суток?». Выбрав первый вариант, я получила 52 предложения! Причем с десяток были готовы прислать за собакой машину — «зоотакси», трое предложили в качестве допуслуги стрижку, а пятеро — научить правильной ходьбе к выставке. «Обучаем только в аквариуме, наполненном водой, это лучший метод, — уверяла меня по телефону догситтер с Преображенской площади Анфиса Мишина. — Но можем и без дрессировки передержать. У нас пятикомнатная квартира, сейчас только три жильца — два юных шпица и возрастная колли. В каждой комнате камера — вы будете онлайн видеть все, что происходит с животным».