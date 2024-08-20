Компьютерные игры могут помочь улучшить психику

В период 2019—2022 годов игроки наблюдали за лотереей, в которой могли выиграть право купить одну из двух популярных игровых консолей — Nintendo Switch и PlayStation 5. В то время устройства были в дефиците, поэтому продавцы их разыгрывали. Это способствовало случайному распределению консолей среди потребителей.