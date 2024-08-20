Компьютерные игры могут помочь улучшить психику

Решение ВОЗ о включении игровой зависимости в Международную классификацию болезней усугубило негативное отношение к видеоиграм. Однако во время пандемии Covid-19 интерес к видеоиграм возрос. Число геймеров превысило трех миллиардов человек.
Ученые из Японии в новом исследовании, опубликованном в журнале Nature Human Behaviour, рассказали, что из-за неправильного подхода к изучению вопроса о пользе и вреде видеоигр, нельзя сказать, как они по-настоящему влияют на психику.
Исследователи провели эксперимент, который был приближен к реальному поведению геймеров во время игры.
В период 2019—2022 годов игроки наблюдали за лотереей, в которой могли выиграть право купить одну из двух популярных игровых консолей — Nintendo Switch и PlayStation 5. В то время устройства были в дефиците, поэтому продавцы их разыгрывали. Это способствовало случайному распределению консолей среди потребителей.
Эксперимент охватил 97602 добровольца. Из них в лотерее участвовали 8192 человека в возрасте от 10 до 69 лет. Примерно 21% — студенты, 10,7% — безработные, 39% — работающие. Треть опрошенных оказались заядлыми геймерами, проводившими более полутора часов в день за игрой, 20% — «обычными».
Ученые применили алгоритмы машинного обучения, разработанные для поиска причинно-следственных связей в данных опросов. Результат показал связь с видеоиграми и их негативными воздействием на здоровье человека. Однако эффект был настолько мал, что исследователи решили им пренебречь.
А вот положительное воздействие видеоигр на здоровье оказалось намного значимым — они улучшили состояние психики. Причем изменение самочувствия в благоприятную сторону наблюдалось как от выигрыша консоли, так и от самой игры.
Когда у человека появлялась консоль, он начинал проводить больше времени за игрой и демонстрировал большую удовлетворенность жизнью и более низкий показатель психологического стресса.
Однако ученые отметили, что игра более трех часов снижала положительный эффект.
Ранее ученые выяснили, что видеоигры улучшают психическое здоровье пациентов с шизофренией.