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Композитором нового фильма Кристофера Нолана станет Людвиг Йоранссон

Стало известно, кто из голливудских композиторов напишет саундтрек к грядущему фильму Кристофера Нолана. Композитором картины станет Людвиг Йоранссон, уже сотрудничавший с режиссером в ленте «Оппенгеймер» (2023).

Источник: Звук

Стало известно, кто из голливудских композиторов напишет саундтрек к грядущему фильму Кристофера Нолана. Композитором картины станет Людвиг Йоранссон, уже сотрудничавший с режиссером в ленте «Оппенгеймер» (2023).

За музыкальное сопровождение к картине об американском физике музыкант получил первый в своей карьере «Оскар».

Помимо этого, музыкант написал саундтрек к фильму «Довод» (2020), также снятому Ноланом. Как напоминает World Of Reel, музыку к картине должен был написать Ханс Циммер, но в это время он был занят работой над «Дюной» (2021).

Ранее стало известно, что режиссер «Дюны» Дени Вильнев намерен выдвинуть саундтрек второй части на «Оскар» в обход правил.