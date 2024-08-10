Композиторами новой части «Трона» станут Nine Inch Nails

Также в актерском составе задействованы Джефф Бриджес, Джиллиан Андерсон, Джоди Тернер-Смит и другие актеры. Фильм станет продолжением фильма «Трон: Наследие» (2010).
Трент Резнор и Аттикус Росс, участники Nine Inch Nails, уже давно и активно заняты в написании саундтреков. Как напоминает NME, в их кино-дискографию входят композиции для «Социальной сети» (2010), «Претендентов» (2024) и мультфильма «Душа» (2020). К слову, саундтрек для этого проекта принес дуэту композиторов первый «Оскар».
Музыку к первой части франшизы написал электронный дуэт Daft Punk. Поклонники «Трона» отметили, что найти им достойную замену было непросто, но Disney все же справились с этой задачей.