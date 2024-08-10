Композиторами новой части «Трона» станут Nine Inch Nails

Трент Резнор и Аттикус Росс, участники Nine Inch Nails, уже давно и активно заняты в написании саундтреков. Как напоминает NME, в их кино-дискографию входят композиции для «Социальной сети» (2010), «Претендентов» (2024) и мультфильма «Душа» (2020). К слову, саундтрек для этого проекта принес дуэту композиторов первый «Оскар».