Композитор Райан Оттер заявил, что современная музыка похожа на жвачку

«У наших классиков настолько богатая музыка, что можно слушать до смерти — и все равно поймешь не все. Сегодняшняя же музыка слишком проста: она похожа на жвачку, которая теряет вкус, прежде чем успеваешь разжевать ее полностью», — сказал Оттер в беседе с ТАСС.