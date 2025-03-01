Композитор рассказал, как создается музыка для фильма

Перед началом работы композитор обычно получает черновой монтаж фильма без музыки, лишь с диалогами и звуковыми эффектами. Иногда режиссер отправляет временную темп-музыку, чтобы задать настроение. В случае со «Злым городом» режиссер Константин Буслов предоставил сценарий заранее, что дало возможность Штерну начать формировать идеи еще до съемок. Об этом эксперт рассказал ТАСС.