Компенсация за стресс. Озвучено, кому дадут дополнительные выходные в РФ

«Сотрудники сейчас выбирают компании там, где есть “плюшки” и внимание к ним как к людям, — пояснила она. — Поэтому сейчас становятся нормой организация зон для отдыха и кофе-брейков, комнат психологической разгрузки, с компаниями работают психологи. То есть работодатели в государственных и частных организациях заботятся о сотрудниках, и это сейчас одно из ключевых преимуществ при выборе работы».