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Компенсация за стресс. Озвучено, кому дадут дополнительные выходные в РФ

Российские работодатели включились в тренд на активную заботу о своих сотрудниках.

Источник: Аргументы и факты

Дополнительные выходные могут давать учителям, медработникам, полицейским и пожарным. Как рассказала aif.ru член Национального Союза кадровиков Ирина Касимова, они больше других подвержены стрессу.

Сегодня в Госдуме анонсировали новый законопроект. Он предполагает, что представителям наиболее стрессовых профессий будут даваться дополнительные отпуска. Как рассказал в интервью РИА Новости вице-спикер Госдумы Борис Чернышов, такая инициатива будет внесена на рассмотрение уже в осеннюю сессию.

«В перечень профессий, которые могут попасть под введение дополнительных выходных для стрессовых работников, могут войти медицина (например, врачи, медсестры), сфера образования (учителя и воспитатели), правоохранительные органы (полиция, пожарные), а также службы экстренного реагирования (спасатели, работники скорой помощи), — предположила Касимова. — Эти профессии часто связаны с высоким уровнем стресса, эмоциональными перегрузками и высоким риском профессионального выгорания».

В целом такая инициатива может быть закономерным продолжением тренда, который наблюдается сейчас во всех отраслях, — бережное отношение к сотрудникам, добавила эксперт.

«Сотрудники сейчас выбирают компании там, где есть “плюшки” и внимание к ним как к людям, — пояснила она. — Поэтому сейчас становятся нормой организация зон для отдыха и кофе-брейков, комнат психологической разгрузки, с компаниями работают психологи. То есть работодатели в государственных и частных организациях заботятся о сотрудниках, и это сейчас одно из ключевых преимуществ при выборе работы».

Но также Касимова считает, что кроме тех, кто подвергается сильному психологическому напряжению, дополнительные выходные можно было бы давать и представителям рисковых отраслей: например, газо- и нефтеперерабатывающей промышленности, где существуют значительные опасности для здоровья людей.

Еще одним подтверждением тренда на заботу о сотрудниках стала инициатива депутатов, предлагающая разрешить россиянам опаздывать на работу в плохую погоду. Сейчас на законодательном уровне это не считается уважительной причиной.