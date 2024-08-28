Компенсация за стресс. Озвучено, кому дадут дополнительные выходные в РФ

Дополнительные выходные могут давать учителям, медработникам, полицейским и пожарным. Как рассказала aif.ru член Национального Союза кадровиков Ирина Касимова, они больше других подвержены стрессу.
Сегодня в Госдуме анонсировали новый законопроект. Он предполагает, что представителям наиболее стрессовых профессий будут даваться дополнительные отпуска. Как рассказал в интервью РИА Новости вице-спикер Госдумы Борис Чернышов, такая инициатива будет внесена на рассмотрение уже в осеннюю сессию.
«В перечень профессий, которые могут попасть под введение дополнительных выходных для стрессовых работников, могут войти медицина (например, врачи, медсестры), сфера образования (учителя и воспитатели), правоохранительные органы (полиция, пожарные), а также службы экстренного реагирования (спасатели, работники скорой помощи), — предположила Касимова. — Эти профессии часто связаны с высоким уровнем стресса, эмоциональными перегрузками и высоким риском профессионального выгорания».
В целом такая инициатива может быть закономерным продолжением тренда, который наблюдается сейчас во всех отраслях, — бережное отношение к сотрудникам, добавила эксперт.
«Сотрудники сейчас выбирают компании там, где есть “плюшки” и внимание к ним как к людям, — пояснила она. — Поэтому сейчас становятся нормой организация зон для отдыха и кофе-брейков, комнат психологической разгрузки, с компаниями работают психологи. То есть работодатели в государственных и частных организациях заботятся о сотрудниках, и это сейчас одно из ключевых преимуществ при выборе работы».
Но также Касимова считает, что кроме тех, кто подвергается сильному психологическому напряжению, дополнительные выходные можно было бы давать и представителям рисковых отраслей: например, газо- и нефтеперерабатывающей промышленности, где существуют значительные опасности для здоровья людей.
Еще одним подтверждением тренда на заботу о сотрудниках стала инициатива депутатов, предлагающая разрешить россиянам опаздывать на работу в плохую погоду. Сейчас на законодательном уровне это не считается уважительной причиной.