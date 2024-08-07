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Компанию обвинили в том, что она нанимала работников по знакам зодиака

Китайская компания подверглась критике за то, что разместила объявление о приеме на работу, в котором попросила потенциальных кандидатов, родившихся в год собаки, не утруждать себя подачей заявления, поскольку они автоматически получат отказ.

Источник: Freepik

Компания из Гуанчжоу (провинция Гуандун, Китай) недавно разместила объявление о поиске административного сотрудника. В описании вакансии были указаны типичные требования, вроде опыта работы и знания офисного программного обеспечения. Однако вместе с тем там была отмечена необычная просьба не отправлять резюме людям, родившимся в год собаки.

Публикация вызвала споры в китайских социальных сетях, многие обвинили компанию в дискриминации. В ответ внутренний источник объяснил, что такой критерий обоснован тем, что босс, родившийся в год дракона, считает, что он несовместим с теми, кто родился в год собаки.

«Я всегда думал, что после 35 лет трудно найти хорошую работу, но я не ожидал, что мой знак зодиака станет проблемой», — прокомментировал один из пользователей социальной сети.

Найти работу бывает действительно сложно, особенно, если собеседование прошло не совсем гладко. О том, кому работодатели готовы дать второй шанс, читайте по ссылке.

Кристина Корчанова