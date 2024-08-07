Компанию обвинили в том, что она нанимала работников по знакам зодиака

Публикация вызвала споры в китайских социальных сетях, многие обвинили компанию в дискриминации. В ответ внутренний источник объяснил, что такой критерий обоснован тем, что босс, родившийся в год дракона, считает, что он несовместим с теми, кто родился в год собаки.