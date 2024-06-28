Компания Toyota строит в Японии город-лабораторию, где всю работу будут выполнять роботы

Знаменитый японский автоконцерн создает целый город у подножья горы Фудзи. Авторы называют его «живой лабораторией», и хотят на его примере проверить, можно ли создать поселение на основе только лишь новых технологий.
В сети регулярно появляются материалы про «умные города», но обычно дело не идет дальше красивых проектов и обещаний от пиарщиков. В случае с «Сотканным городом» (Woven City) Toyota все будет иначе (если верить их пиарщиком, как иронически замечает как пишет портал IFLScience).
Город начали строить в 2021 году и должны закончить уже в 2024. В следующем году авторы надеются запустить всю инфраструктуру и начать демонстрационные показы. Демонстрировать будут, среди прочего, удаленное управление техникой и «умную логистику», то есть сеть роботов-доставщиков, привязанных к смартфону.
В жилых домах всю ежедневную рутину будет координировать искусственный интеллект: заполнять холодильник, делать уборку и выносить мусор будут роботы.
По словам представителей Toyota, жить в городе поначалу смогут 360 человек, но постепенно это число увеличат до 2000. Большинством первых жильцов будут сотрудники самой компании техники и инженеры, которые будут следить за работоспособностью «умного города» и развивать его дальше.
Визуально город будет сочетать современной урбанистической среды и традиционной японской резьбы по дереву — для разработки фирменного стиля наняли норвежское архитектурное бюро Бьярке Ингельса.
Построить с нуля целый город, даже такой небольшой — это уникальная возможность поэкспериментировать с технологиями будущего — Акио Тоёда, председатель совета директоров Toyota Motor Corporation.
Автор идеи футуристического города будущего — Акио Тоёда, правнук основателя Toyota Сакити Тоёда, который основал компанию в 1926 году и впоследствии получил прозвище «Король японских изобретателей». Изначально компания производила вовсе не автомобили, а ткацкие станки — название «Сотканный город» как раз отсылает к к истории Тойоты.
Акио Тоёда объяснил, что теперь компания надеется соткать воедино целый город: люди, здания, автомобили и техника объединятся в единое полотно, управляемое искусственным интеллектом, виртуальный и реальный мир объединятся в одно целое, и в результате родится нечто принципиально новое.
А вот еще одна утопическая идея для городов будущего: недавно рассказывали про сверхвысокие здания, которые будут вырабатывать электричество за счет собственного веса.
Георгий Мазуркевич