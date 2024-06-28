Компания Toyota строит в Японии город-лабораторию, где всю работу будут выполнять роботы

В сети регулярно появляются материалы про «умные города», но обычно дело не идет дальше красивых проектов и обещаний от пиарщиков. В случае с «Сотканным городом» (Woven City) Toyota все будет иначе (если верить их пиарщиком, как иронически замечает как пишет портал IFLScience).