Компания Ocean Infinity подтвердила поиски пропавшего в 2014 году рейса MH370

Американская компания Ocean Infinity подтвердила возобновление поисков пропавшего в 2014 году самолёта Boeing 777−200 авиакомпании Malaysia Airlines, направлявшегося рейсом MH370 из Куала-Лумпура в Пекин.

Источник: Аргументы и факты

«При поддержке малайзийского правительства мы возобновляем поиск пропавшего воздушного судна MH370», — сообщил РИА Новости представитель компании.

Ранее сообщалось, что в Малайзии 30 декабря возобновят глубоководные поиски в Индийском океане обломков рейса MH370.

8 марта 2014 года из Куала-Лумпура в Пекин вылетел Boeing 777−200 Malaysia Airlines. В 01:19 по местному времени борт пожелал наземным службам спокойной ночи. Эти слова стали последним сообщением в эфире от рейса MH370, больше экипаж на связь не выходил.

Все 239 человек, которые находились на борту, признаны погибшими. В их числе и гражданин России — бизнесмен из Иркутска Николай Бродский.