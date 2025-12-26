Компания Ocean Infinity подтвердила поиски пропавшего в 2014 году рейса MH370

8 марта 2014 года из Куала-Лумпура в Пекин вылетел Boeing 777−200 Malaysia Airlines. В 01:19 по местному времени борт пожелал наземным службам спокойной ночи. Эти слова стали последним сообщением в эфире от рейса MH370, больше экипаж на связь не выходил.