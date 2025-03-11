«Компания» или «кампания»: как правильно пишется слово

Понятие «компания» знакомо практически всем с самого раннего возраста: сначала малыши находят компанию друзей в детском саду, потом — в школе. А затем уже взрослые жалуются, что их отпрыски связались с плохой компанией… Но это слово может означать не только друзей или знакомых: любое объединение людей, например фирму или организацию, также можно назвать компанией. А если заменить всего лишь одну букву, значение меняется и подразумевается уже совсем иное: череда действий. Посоветуемся с экспертом-преподавателем и узнаем, когда уместно употребить тот или иной вариант: «компания» или «кампания».
В чем разница в значении и написании по правилам русского языка
Мы уже кратко рассказали об отличиях «компании» от «кампании», давайте теперь обратимся к словарям и перечислим все значения этих слов. Итак, большой толковый словарь русского языка под редакцией С. Кузнецова сообщает нам, что «компания» с буквой О — это объединенное общим делом или целью сообщество, просто проводящие вместе время люди, или какое-либо предприятие, будь то небольшая фирма или огромный холдинг. А слово «кампания» с буквой А в первом слоге, согласно тому же словарю, имеет целых четыре значения:
- военные операции, проводимые в один временной период или в одной местности;
- непрерывное плавание или поход флота;
- работа, проводимая для достижения какой-либо цели;
- непрерывный цикл работы машин или механизмов.
Слова «компания» и «кампания» в русском языке называются омофонами: они звучат совершенно одинаково, но по-разному пишутся. И путать их в тексте недопустимо, ведь значения различаются и неправильно выбранный вариант может исказить смысл фразы. Например: «в этой компании приходится постоянно носить форму» (имеется в виду дресс-код для сотрудников) и «в этой кампании приходится постоянно носить форму» (подразумевается необходимость надевать военную форму во время службы). Согласитесь, значение написанного меняется достаточно сильно.
Как правильно писать слова «компания» и «кампания»: примеры
Что ж, мы разобрались с тем, как зависит смысл предложения от того, какой омофон в нем употреблен. Давайте составим по пять фраз с каждым из этих слов, чтобы как можно лучше запомнить правило и всегда употреблять верный вариант. Начнем с «кампании».
1. Сегодня началась рекламная кампания этой фирмы: весь город пестрит билбордами с ее логотипом.
2. Из-за необдуманных действий пиарщиков избирательная кампания кандидата в депутаты превратилась в фарс.
3. Во время завоевательной кампании конкистадоры старались использовать в свою пользу внутренние противостояния индейцев.
4. Я провожу кампанию по захвату ее сердца.
5. В августе на полях начнется уборочная кампания.
А теперь составим предложения со словом «компания».
1. Мы не родственники, а всего лишь компания друзей.
2. Компания людей на улице становилась все больше: там явно происходило что-то интересное.
3. Я не собиралась на эту выставку, но подруга предложила составить ей компанию.
4. Многие мечтают иметь нефтяную компанию, но трудиться в ней желают лишь единицы.
5. Обычно он поет только в душе, но в этой раз решил сходить в караоке за компанию с приятелями.
Почему в словах «компания» и «кампания» часто допускают ошибки
Что же такого сложного в этих двух словах, почему их так часто путают? Дело в том, что они звучат совершенно одинаково, но употребляются в речи с очень разной частотой: о «компании» мы периодически упоминаем, и она нам привычна и понятна, а «кампания» становится широко употребляемым термином разве что в периоды предвыборных агитаций. А если говорить о речи письменной, то второй вариант и вовсе в ходу в основном у специалистов рекламной отрасли, сталкивающихся с промокампаниями в профессиональной сфере.
Чтобы не быть голословными, найдем частоту употребления этих двух слов в частотном словаре современного русского языка под редакцией О. Ляшевской и С. Шарова (2):
- «компания» располагается на 247-м месте и имеет частоту употребления около 392 раз на один миллион слов;
- «кампания» же занимает 2377-ю строчку и имеет частоту лишь около 49 раз на миллион.
Поэтому советуем еще раз обратить внимание на примеры выше и запомнить правила написания этих похожих, но отличающихся значением слов.
Советы эксперта, как запомнить верное написание слов
— Слова-омофоны «компания» и «кампания» имеют различную этимологию, — говорит Дарья Ильичева, преподаватель русского языка в онлайн-школе «Фоксфорд», эксперт ЕГЭ, автор лицензированных программ и образовательного блога. — Первое происходит от латинского compania («сообщество»), а второе — от латинского campus («поле», «военные действия»). Таким образом, уже на уровне происхождения слов их значения различаются: если «компания» подразумевает ту или иную группу людей (компания друзей, плохая компания) или организацию (нефтяная компания), то «кампания» предполагает определенный набор действий (рекламная, предвыборная). Запомнить это можно как на смысловом уровне, так и обратившись к английскому языку — в словах company (компания) и campaign (кампания, акция) отчетливо слышны разные звуки.
Другие слова, в которых часто допускают ошибки
— Подобная путаница возникает и с другими омофонами, в числе которых пара «касатка/косатка», — подсказывает Дарья Ильичева. — Касатка — птица семейства ласточек (иными словами, деревенская ласточка), а косатка — это млекопитающее семейства дельфиновых.
Продолжим список слов, которые отличаются лишь одной буквой, но имеют совершенно разное значение.
1. «Бал» и «балл»: можно танцевать на балу, а можно — от радости после получения высокого балла на экзамене.
2. «Привидение» и «приведение»: если перед тем же экзаменом слишком долго зубрить формулы приведения, во сне можно увидеть привидение Леонарда Эйлера, который их и придумал.
3. «Обед» и «обет»: славный рыцарь дал обет молчания, а потому обед с прекрасной дамой прошел в тишине.
4. «Блог», «блок» и «Блок»: если бы Александр Блок завел свой блог, Андрей Белый сразу отправил бы его в блок.
5. «Порог», «порок» и «парок»: дракон, чьим пороком была жадность, набил свою пещеру золотом так, что мог спать лишь на пороге, и потому от его торчащего наружу хвоста постоянно шел легкий парок.
Список источников
1. Кузнецов С. Большой толковый словарь русского языка. 2000.
2. Ляшевская О., Шеров С. Частотный словарь современного русского языка. 2009.
Эксперт: Дарья Ильичева, преподаватель русского языка в онлайн-школе «Фоксфорд», эксперт ЕГЭ, автор лицензированных программ и образовательного блога