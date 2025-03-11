«Компания» или «кампания»: как правильно пишется слово

Что же такого сложного в этих двух словах, почему их так часто путают? Дело в том, что они звучат совершенно одинаково, но употребляются в речи с очень разной частотой: о «компании» мы периодически упоминаем, и она нам привычна и понятна, а «кампания» становится широко употребляемым термином разве что в периоды предвыборных агитаций. А если говорить о речи письменной, то второй вариант и вовсе в ходу в основном у специалистов рекламной отрасли, сталкивающихся с промокампаниями в профессиональной сфере.