Компания Hellman’s выпустила духи с ароматом майонеза

Создать аромат компании помог квотербек американской футбольной команды Tennessee Titans Уилл Левис, работавший вместе с представителями Hellman's и неизвестным парфюмером. В прошлом году Левис уже продемонстрировал свою приверженность бренду Hellman's: в соцсетях разлетелось видео того, как он добавляет майонез себе в кофе. За это компания наградила спортсмена пожизненным запасом майонеза, хотя сам он чуть позже признал, что ни за что не стал бы пить такой кофе и снял видео ради шутки.