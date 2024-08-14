Компания Hellman’s выпустила духи с ароматом майонеза

Майонез — универсальный соус и добавка в еду, которая есть почти в каждом холодильнике. Майонез кладут в огромное количество салатов, запеканок, горячих бутербродов и много чего еще — его сытный и густой аромат всегда обещает приятный и насыщенный ужин. Но хотели ли вы когда-нибудь пахнуть майонезом сами?
Если ваш ответ да, то ваши мечты исполнились — один из старейших производителей майонеза, американская компания Hellman’s, решила выпустить духи… с запахом майонеза. О необычном парфюме рассказал гастрономический портал Food&Wine.
Создать аромат компании помог квотербек американской футбольной команды Tennessee Titans Уилл Левис, работавший вместе с представителями Hellman's и неизвестным парфюмером. В прошлом году Левис уже продемонстрировал свою приверженность бренду Hellman's: в соцсетях разлетелось видео того, как он добавляет майонез себе в кофе. За это компания наградила спортсмена пожизненным запасом майонеза, хотя сам он чуть позже признал, что ни за что не стал бы пить такой кофе и снял видео ради шутки.
Но в этот раз никакой шутки нет: аромат получился самый настоящий и уже поступил в свободную продажу. Как обещают в Hellman’s, в нем можно услышать нотки лимонного тарта, кофе, мускуса, ванили, и все это связано неким «майонезным аккордом».
Сам Левис добавляет, что в аромате чувствуется все, что он так любит в майонезе: мягкая тягучая основа и нотки лимона. Американский футболист признался, что результат вышел гораздо удачнее, чем он ожидал — и пообещал, что будет использовать парфюм перед выходом на поле.
Тем временем, как мы рассказывали в другом материале, совсем недавно воссоздали парфюм Цезаря с нотами «пота гладиаторов» — отличный повод купить оба и сравнить, что вам нравится больше.
Георгий Мазуркевич