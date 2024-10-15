Компания Google перейдет на ядерную энергию для своего ИИ

Американский технологический гигант Google заключил соглашение с компанией Kairos Power о закупке энергии, произведенной малыми модульными ядерными реакторами (small modular reactors, SMR), которые планируется запустить в США к 2030 году. Об этом сообщили в блоге компании.
Решение перейти на ядерную энергию связано с долгосрочной задачей снижения углеродных выбросов. Таким образом, Google подписала первое в мире соглашение о закупке энергии от нескольких малых ядерных реакторов.
Согласно условиям сделки, Google сможет получать до 500 МВт электроэнергии от реакторов Kairos Power. Первый реактор должен быть запущен к 2030 году, а остальные планируют вводить в эксплуатацию до 2035 года. Представитель компании Google отметил, что новая технология позволит обеспечить круглосуточное снабжение серверов чистой энергией. Это крайне важно для огромных вычислительных мощностей, необходимых для искусственного интеллекта.
По словам руководителя энергетических программ Google Майкла Террелла, компания уже заключила более 115 соглашений по возобновляемым источникам энергии, мощность которых превышает 14 ГВт.
Однако эксперты предупреждают, что индустрия малых реакторов пока не смогла достичь коммерческой зрелости. Стартапы, такие как Kairos Power, сталкиваются с финансовыми проблемами и со сложностями в получении лицензий на строительство и эксплуатацию ядерных установок. Обе компании отказались комментировать стоимость соглашения. Остается в тайне и то, будет ли Google финансировать строительство SMR заранее или просто покупать электроэнергию после их постройки.
Ранее стало известно, что солнечная энергия из Австралии будет питать Сингапур. Проект Australia-Asia Power Link (AAPowerLink) получил одобрение от правительства Северной территории Австралии и Управления по охране окружающей среды Северной территории. Он предусматривает создание крупнейшей в мире солнечной фермы в регионе Баркли, которая будет генерировать от 17 до 20 ГВт электроэнергии. Часть ее будет передаваться через подводный кабель длиной 4,3 тыс. км от Дарвина до Сингапура. Планируется, что проект на первом этапе будет поставлять в Дарвин 900 МВт, на втором этапе — до 3 ГВт. Затем уже в Сингапур будет передаваться 1,75 ГВт энергии.