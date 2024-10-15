Компания Google перейдет на ядерную энергию для своего ИИ

Ранее стало известно, что солнечная энергия из Австралии будет питать Сингапур. Проект Australia-Asia Power Link (AAPowerLink) получил одобрение от правительства Северной территории Австралии и Управления по охране окружающей среды Северной территории. Он предусматривает создание крупнейшей в мире солнечной фермы в регионе Баркли, которая будет генерировать от 17 до 20 ГВт электроэнергии. Часть ее будет передаваться через подводный кабель длиной 4,3 тыс. км от Дарвина до Сингапура. Планируется, что проект на первом этапе будет поставлять в Дарвин 900 МВт, на втором этапе — до 3 ГВт. Затем уже в Сингапур будет передаваться 1,75 ГВт энергии.