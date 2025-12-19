Коморовский призвал Зеленского привезти в Польшу разрешения на эксгумацию

«Я надеюсь, что украинская сторона использует то, что пан президент Кароль Навроцкий… может быть особо заинтересован в том, чтобы иметь возможность похвастаться какими-то успехами, например, увеличением количества мест, где ведётся эксгумация на Волыни», — цитирует его РИА Новости.
В начале сентября стало известно о завершении работ по эксгумации останков польских солдат во Львове на западе Украины.
Позднее украинский посол в Польше Василий Боднар сообщил, что Варшава получила разрешение от Киева на эксгумацию останков жертв Волынской резни в населённом пункте Углы Ровненской области.
Глава польского Минобороны Владислав Косиняк-Камыш ранее отмечал, что у Украины нет шансов на вступление в Европейский союз, пока она не разберётся с вопросом Волынской резни и не проведёт эксгумацию останков солдат.