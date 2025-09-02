Комната 9 м, вешалка, Wi-Fi: что еще должно быть в гостевом доме

Гостевым домам в 18 регионах России придется пройти процедуру оценивания, чтобы попасть в реестр. В противном случае с 1 января 2026 года агрегаторы не смогут разместить информацию о заведении.
Во-первых, у гостевого дома должна быть табличка. Она должна находиться в «доступном для обозрения месте». Также туристов обязаны встретить при заселении и дать инструкцию по правилам безопасности.
Во-вторых, на каждого постояльца должно быть по два полотенца и одной вешалке.
В-третьих, уборка номеров должна производиться не реже раза в неделю.
В-четвертых, необходим доступ к Wi-Fi.
Особые требования предъявляются к размерам комнат и их количеству.
«В гостевом доме должно быть не больше 15 комнат и максимум 45 гостей. Комната при одноместном расселении не может быть меньше 9 кв. м, в ней обязательно хотя бы одно открывающееся окно», — указано в документе.
Председатель межрегиональной Ассоциации отелей Крыма и Севастополя Наталия Стамбульникова в разговоре с TourDom отметила, что на полуострове могут возникнуть проблемы с оценкой порядка 30−40% гостевых домов, из-за того, что они включают несколько зданий на одном участке.
«Это специфика Крыма. При этом решения вопросов есть — провести межевания, дать разные адреса и так далее», — рассказала Стамбульникова.
Примечательно, что в Крыму запретят рекламу гостевых домов, которые не пройдут классификацию, уже с 6 сентября 2025 года.