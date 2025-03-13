Комитет Совфеда не поддержал проект об усыплении животных в приютах

«Мы в заключении нашего комитета подчеркиваем, что в представленной редакции это не может быть поддержано, просто потому, что это напрямую противоречит конституционно-правовому регулированию в данной сфере, которое уже установлено. Решения Конституционного суда не подлежат пересмотру. Они обязательны для всех органов власти, включая Федеральный парламент. Поэтому мы подготовили отрицательное заключение», — объяснил он на заседании конституционного комитета.
При этом Клишас подчеркнул, что законопроект противоречит позиции Конституционного суда, согласно которой умерщвление животных без владельцев признается обоснованным только в случае отсутствия иных способов обеспечения общественной безопасности.
«Я, честно говоря, был в неком недоумении», — добавил он.
В конце февраля группа депутатов внесла в Госдуму проект об изменениях в закон «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты». Законопроект направили на отзыв в регионы.
Документ предлагает исключить из закона норму, согласно которой животное без владельца после отлова, вакцинации и стерилизации возвращается из приюта на место своего пребывания. При этом планируется наделить региональные власти полномочиями устанавливать предельные сроки содержания животных в приютах. Владельцев приютов предлагается обязать содержать животное до наступления предельного срока его содержания.
Также предлагается установить, что в случае истечения срока содержания животного в приюте его нужно будет умерщвлять гуманным способом, гарантирующим быструю и безболезненную смерть. Сейчас такие меры применяются только в случае установленной специалистом неизлечимой болезни или травмы животного, приносящей ему страдания.