Комитет Совфеда не поддержал проект об усыплении животных в приютах

«Мы в заключении нашего комитета подчеркиваем, что в представленной редакции это не может быть поддержано, просто потому, что это напрямую противоречит конституционно-правовому регулированию в данной сфере, которое уже установлено. Решения Конституционного суда не подлежат пересмотру. Они обязательны для всех органов власти, включая Федеральный парламент. Поэтому мы подготовили отрицательное заключение», — объяснил он на заседании конституционного комитета.