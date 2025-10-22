Комитет Сената Конгресса США одобрил три антироссийских законопроекта

Также законодатели в комитете поддержали законопроект, предусматривающий введение санкций в связи с якобы поддержкой со стороны Китая российской специальной военной операции на Украине. Как следует из текста документа, рестрикции, в частности заморозку активов в США и запрет на выдачу виз и въезд на территорию Соединенных Штатов, предлагается применять к китайским физическим и юридическим лицам, которые якобы причастны или способствуют поставкам и продаже товаров или услуг для Вооруженных сил РФ или предприятий российского ВПК. Автором законопроекта является сенатор Джон Корнин (республиканец, штат Техас).