Комитет по борьбе с тайфунами начал готовиться к сезону 2025 года

Тайфун «Гаэми» обрушился на Тайвань и Филиппины в июле. Более 600 тыс. человек были вынуждены покинуть свои дома, они разместились в эвакуационных центрах, а 114 авиарейсов было отменено, включая девять международных между Манилой и Тайбэем, сообщает Reuters. Из-за тайфуна в Манильском заливе перевернулся и затонул танкер под флагом Филиппин, перевозивший 1,4 млн л мазута. 16 человек экипажа удалось спасти, еще один пропал без вести. Местные власти принимают усилия, чтобы локализовать разлив топлива в заливе.