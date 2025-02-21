Комитет по борьбе с тайфунами начал готовиться к сезону 2025 года

В 2024 году на запад Северной части Тихого океана — одну из самых тайфуноопасных зон в мире — обрушились 26 штормов, из которых 13 превратились в тайфуны. В связи с этим Международный комитет по борьбе с тайфунами уже начал подготовку к сезону 2025 года. Об этом говорится в заявлении организации.
Комитет по тайфунам подвел итоги сезона 2024 года и определил ключевые направления подготовки к предстоящему сезону. В прошлом году на север Тихого океана обрушилось почти три десятка штормов. Эти природные явления нанесли серьезный ущерб жителям региона, разрушив инфраструктуру и лишив средств к существованию миллионы людей.
Наиболее сложная ситуация в 2024 году сложилась на Филиппинах. За пять недель там произошло шесть тропических штормов. По официальным данным, число жертв превысило 100 человек, а убытки сельского хозяйства составили более 7 млрд филиппинских песо (около $120 млн). Больше всего тайфунов в этом регионе было в ноябре 2024 года.
Директор Управления по снижению риска стихийных бедствий и систем раннего оповещения Всемирной метеорологической организации Сирил Оноре отметил, что эти страшные цифры еще раз напоминают о необходимости коллективной подготовки к природным стихиям и ликвидации их последствий. Члены комитета намерены к 2027 году охватить всю планету системами мониторинга и предупреждения о стихийных бедствиях.
Комитет по тайфунам является межправительственной организацией, в которую входят 14 стран-участниц. Комитет работает под эгидой Всемирной метеорологической организации (ВМО) и Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихоокеанского региона. Важную роль в прогнозировании и анализе ситуации играет Токийский центр по тайфунам — один из старейших региональных специализированных метеорологических центров ВМО.
Тайфун «Гаэми» обрушился на Тайвань и Филиппины в июле. Более 600 тыс. человек были вынуждены покинуть свои дома, они разместились в эвакуационных центрах, а 114 авиарейсов было отменено, включая девять международных между Манилой и Тайбэем, сообщает Reuters. Из-за тайфуна в Манильском заливе перевернулся и затонул танкер под флагом Филиппин, перевозивший 1,4 млн л мазута. 16 человек экипажа удалось спасти, еще один пропал без вести. Местные власти принимают усилия, чтобы локализовать разлив топлива в заливе.
Тропический шторм «Кратон» образовался возле Филиппин 28 сентября, а на следующий день усилился до тайфуна. 3 октября в 12:40 по местному времени (07:40 мск) центр «Кратона» достиг юго-западного побережья острова. Из-за непогоды погибли два человека, один пропал без вести, еще 490 пострадали.
А в конце октября на Тайвань обрушился сильнейший супертайфун «Конг-рей». Стихия поразила уезд Тайдун, принеся ветер скоростью до 200 км/ч, что соответствует урагану третьей категории. Радиус тайфуна достиг 320 км, что делает «Конг-рей» самым мощным штормом, обрушившимся на остров с 1996 года.