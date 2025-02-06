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Комитет ГД поддержал законопроект о двух обязательных экзаменах после 9 класса

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Профильный комитет Госдумы по просвещению рекомендовал палате принять в первом чтении законопроект об особом порядке проведения государственной итоговой аттестации (ГИА) в 9 классе в пяти регионах, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге, передает корреспондент ТАСС. Для получения аттестата в этих субъектах РФ нужно будет сдать экзамены только по русскому языку и математике.

Источник: РИА "Новости"

Законопроект внесли в Госдуму представители разных фракций, в частности, вице-спикеры палаты Петр Толстой и Виктория Абрамченко (оба — «Единая Россия»), глава комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР), глава комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина (КПРФ), председатель комитета ГД по науке и высшему образованию Сергей Кабышев («Справедливая Россия — За правду»).

Согласно законопроекту для получения аттестата необходимо успешно пройти ГИА-9 только по двум обязательным учебным предметам — «Русский язык» и «Математика», а не по четырем, как это предусмотрено сейчас. Законопроектом в качестве эксперимента предлагается в 2025 году установить такой особый порядок проведения ОГЭ и приема на обучение по образовательным программам среднего общего и среднего профессионального образования в пяти субъектах РФ: Москве, Санкт-Петербурге, Ростовской и Тюменской областях, Республике Северная Осетия — Алания.