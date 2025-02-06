Комитет ГД поддержал законопроект о двух обязательных экзаменах после 9 класса

Согласно законопроекту для получения аттестата необходимо успешно пройти ГИА-9 только по двум обязательным учебным предметам — «Русский язык» и «Математика», а не по четырем, как это предусмотрено сейчас. Законопроектом в качестве эксперимента предлагается в 2025 году установить такой особый порядок проведения ОГЭ и приема на обучение по образовательным программам среднего общего и среднего профессионального образования в пяти субъектах РФ: Москве, Санкт-Петербурге, Ростовской и Тюменской областях, Республике Северная Осетия — Алания.