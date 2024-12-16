Комитет ГД одобрил проект о штрафах за продажу сигарет и вейпов детям

Сейчас за продажу несовершеннолетнему табачной продукции, табачных изделий, никотинсодержащей продукции или сырья для их производства, кальянов, устройств для потребления никотинсодержащей продукции или сырья для их производства предусмотрен штраф для граждан в размере от 40 до 60 тыс. рублей, для должностных лиц — от 150 до 300 тыс. рублей, а для юрлиц — от 400 до 600 тыс. рублей. Законопроектом предлагается повысить штрафы. Так, для граждан он составит от 200 до 300 тыс. рублей, для должностных лиц — от 500 до 700 тыс. рублей. Для юридических лиц документом предусмотрен штраф от 1,5 до 2 млн рублей.