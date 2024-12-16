Комитет ГД одобрил проект о штрафах за продажу сигарет и вейпов детям

«Отмечая необходимость усиления мер защиты жизни и здоровья граждан (в том числе и несовершеннолетних) от последствий потребления табачной и никотинсодержащей продукции, комитет поддерживает предложенную к рассмотрению концепцию законодательной инициативы. Комитет по государственному строительству и законодательству рекомендует Государственной думе законопроект № 782111−8 “О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях” принять в первом чтении», — указано в заключении комитета.
Законопроект внесла в Госдуму в ноябре группа депутатов во главе с председателем палаты парламента Вячеславом Володиным. Необходимые изменения предлагается внести в статью 14.53 Кодекса РФ об административных правонарушениях (несоблюдение ограничений и (или) нарушение запретов в сфере торговли табачными изделиями, табачной продукцией, никотинсодержащей продукцией и сырьем для их производства, кальянами, устройствами для потребления никотинсодержащей продукции).
Предлагаемые нормы.
Сейчас за продажу несовершеннолетнему табачной продукции, табачных изделий, никотинсодержащей продукции или сырья для их производства, кальянов, устройств для потребления никотинсодержащей продукции или сырья для их производства предусмотрен штраф для граждан в размере от 40 до 60 тыс. рублей, для должностных лиц — от 150 до 300 тыс. рублей, а для юрлиц — от 400 до 600 тыс. рублей. Законопроектом предлагается повысить штрафы. Так, для граждан он составит от 200 до 300 тыс. рублей, для должностных лиц — от 500 до 700 тыс. рублей. Для юридических лиц документом предусмотрен штраф от 1,5 до 2 млн рублей.
Также законопроектом предлагается увеличить существующие штрафы за нарушения в сфере розничной торговли табачными изделиями. Так, штраф для граждан может составить от 10 тыс. до 20 тыс. рублей (сейчас — от 2 до 3 тыс. рублей), для должностных лиц — от 30 до 50 тыс. рублей (от 5 до 10 тыс. рублей), для юрлиц — от 90 до 120 тыс. рублей (от 30 до 50 тыс. рублей).
За повторное нарушение запретов в сфере розничной торговли табаком предлагается ввести штраф в размере от 20 до 30 тыс. рублей для граждан, от 50 до 90 тыс. рублей — для должностных лиц, от 120 до 150 тыс. рублей — для юридических лиц.
Кроме того, предлагается увеличить штрафы за оптовую или розничную продажу насвая, пищевой никотинсодержащей продукции и сосательного табака (снюса). Для граждан штраф может составить от 150 до 200 тыс. рублей (сейчас от 15 до 20 тыс. рублей), для должностных лиц — от 300 до 500 тыс. рублей (сейчас от 13 до 50 тыс. рублей), для юридических лиц — от 1 до 1,5 млн рублей (сейчас от 100 до 150 тыс. рублей).
Предлагается увеличить штрафы и за производство алкогольной продукции либо производство, ввод в оборот табачных изделий, табачной продукции или никотинсодержащей продукции без маркировки и (или) нанесения информации, или с нарушением порядка нанесения такой маркировки. Для должностных лиц штраф составит от 300 — 500 тыс. рублей (сейчас от 30 — 50 тыс. рублей), а для юрлиц — от 700 тыс. — 1 млн рублей (сейчас от 200 до 300 тыс. рублей).
Также предусмотрено увеличение штрафов за оборот алкогольной продукции или табачных изделий, табачной продукции или никотинсодержащей продукции без маркировки. Для граждан он составит от 100 до 150 тыс. рублей (сейчас от 10 до 20 тыс. рублей), для должностных лиц — от 300 до 500 тыс. рублей (сейчас от 30 до 50 тыс. рублей). Для юрлиц штраф составит от 1 до 1,5 млн рублей (от 300 до 500 тыс. рублей).