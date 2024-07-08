Комитет ГД одобрил проект о штрафах за неправильное содержание домашних животных

На следующий день Бурматов поддержал распространение практики регистрации домашних животных на всю Россию. При этом он отметил, что пока сделать регистрацию домашних животных не представляется возможным, потому что в РФ сейчас свыше 40 млн кошек и 25 млн собак, и одномоментно зарегистрировать их будет проблематично.