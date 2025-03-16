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Юрист: Артемию Останину грозит 5 лет за шутку про инвалида-колясочника

Комик Артемий Останин попытался объяснить шутку про инвалида-колясочника в метро обвинением блогеров в искажении смысла его слов. Специально для ВФокусе Mail.ru эксперт рассказал, что может грозить стендаперу.

Владимир Правдин
Автор ВФокусе Mail
Источник: Соцсети

Артемий Останин, недавно пошутивший про «инвалида-колясочника, подорвавшегося на мине», заявил корреспонденту издания «Осторожно, новости», что его слова якобы исказили блогеры. По словам комика, шутку неправильно истолковали, так как он никак не высказывался, что герой его истории — участник СВО.

«Про СВО в шутке нет ни слова и речи об этом даже близко не идет, остальное вымысел блогеров», — попытался оправдаться Останин.

Следственный комитет уже отреагировал на жестокую шутку комика и начал расследование. Возбуждено дело по п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ, сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Специально для ВФокусе Mail.ru юрист Андрей Бендер рассказал, что может грозить нерадивому комику.

«Все публичные личности должны быть очень аккуратны в своих высказываниях и должны оценивать свои слова. А именно — выражаться четко и грамотно, потому что всё, что может быть трактовано не так, будет трактовано не так», — заявил эксперт.

Как уточнил юрист, оскорбления комика действительно были направлены против участника СВО, именно «такой умысел и подтекст» могут найти следователи в словах Останина в рамках 282 ст. УК РФ.

Хотя максимальный срок лишения свободы по данной статье может достигать 5 лет, следственным органам предстоит установить, привлекался ли комик прежде к ответственности за подобные или иные правонарушения. Из этих составляющих и других значимых причин, как например, экспертиза правоохранителей, суд будет принимать решение о строгости наказания для комика, заключил эксперт.