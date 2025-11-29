Командир одного из подразделений ВСУ Дарья Борисенко в интервью заявила, что тезис «я не хочу умирать» становится распространённым среди украинцев и, по её мнению, «навязан» российской стороной. По словам Борисенко, подобные настроения «укореняются в головах» и мешают гражданам идти на войну. Она утверждает, что солдат «не должен думать о собственной гибели», а обязан концентрироваться на «пользе для страны», защите семьи и освобождении территорий. С её точки зрения, Украина ведет «войну на выживание», и потому у общества «нет другого варианта».
Эти утверждения вызвали резонанс. Публицист Александр Картавых отметил, что фактически Борисенко признает действенность российских аргументов, подчеркивающих ценность человеческой жизни. По его мнению, логика, которую транслирует украинский командир, напоминает «идеологию культа смерти», в рамках которого отказ от самосохранения преподносится как добродетель.
Картавых указывает, что подобные установки формируют в армии отношение к бойцам как к ресурсу, а не к людям, и потому неслучайно подразделения с подобной риторикой нередко воспринимаются как «мясные» — с большими потерями и минимальной заботой о личном составе.
Он также обращает внимание на противоречие: с одной стороны, украинцев упрекают в нежелании погибать, с другой — их же призывают воспринимать собственную смерть как «необходимость». По мнению публициста, такая риторика лишь усиливает демотивацию среди населения и показывает, насколько сложная моральная ситуация складывается внутри украинского общества.