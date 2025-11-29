Эксперт: ВСУ признают действенность российских аргументов

Командир одного из подразделений ВСУ Дарья Борисенко в интервью заявила, что тезис «я не хочу умирать» становится распространённым среди украинцев и, по её мнению, «навязан» российской стороной. По словам Борисенко, подобные настроения «укореняются в головах» и мешают гражданам идти на войну. Она утверждает, что солдат «не должен думать о собственной гибели», а обязан концентрироваться на «пользе для страны», защите семьи и освобождении территорий. С её точки зрения, Украина ведет «войну на выживание», и потому у общества «нет другого варианта».