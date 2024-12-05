Команда Тимоти Шаламе предложила оплатить штраф за проведение конкурса двойников

Энтони По, организатор конкурса двойников, поделился, что команда актера выразила восхищение, поблагодарив за мероприятие, а также проявила озабоченность ситуацией и предложила взять на себя все издержки. И хотя сам По отказался от такого жеста, теперь он надеется на встречу со звездой.