Команда Тимоти Шаламе предложила оплатить штраф за проведение конкурса двойников

27 октября в нью-йоркском Вашингтон-Сквер-парке (США) проходил конкурс двойников Тимоти Шаламе. Помимо участников, невероятно похожих на звезду, мероприятие посетил и сам актер. Однако за несанкционированное проведение конкурса организаторов оштрафовали на $500 (~ 52 тыс рублей). Недавно команда Тимоти Шаламе предложила оплатить этот штраф. Об этом пишет People.
Энтони По, организатор конкурса двойников, поделился, что команда актера выразила восхищение, поблагодарив за мероприятие, а также проявила озабоченность ситуацией и предложила взять на себя все издержки. И хотя сам По отказался от такого жеста, теперь он надеется на встречу со звездой.
Думаю, если бы он [Тимоти Шаламе] остался до конца [конкурса двойников], возможно, я бы отдал ему второе место или что‑то в этом роде.