Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Команда Тимоти Шаламе предложила оплатить штраф за проведение конкурса двойников

Ранее актер посетил это мероприятие, но занял на нем лишь 13-е место. Организаторов тем временем оштрафовали за несанкционированный конкурс.

Кристина Корчанова
Автор ВФокусе Mail

27 октября в нью-йоркском Вашингтон-Сквер-парке (США) проходил конкурс двойников Тимоти Шаламе. Помимо участников, невероятно похожих на звезду, мероприятие посетил и сам актер. Однако за несанкционированное проведение конкурса организаторов оштрафовали на $500 (~ 52 тыс рублей). Недавно команда Тимоти Шаламе предложила оплатить этот штраф. Об этом пишет People.

Энтони По, организатор конкурса двойников, поделился, что команда актера выразила восхищение, поблагодарив за мероприятие, а также проявила озабоченность ситуацией и предложила взять на себя все издержки. И хотя сам По отказался от такого жеста, теперь он надеется на встречу со звездой.

Думаю, если бы он [Тимоти Шаламе] остался до конца [конкурса двойников], возможно, я бы отдал ему второе место или что‑то в этом роде.

Энтони По
организатор конкурса двойников Тимоти Шаламе

Ранее рассказывали, что в Чикаго прошел конкурс двойников актера Джереми Аллена Уайта, а в Дублине провели аналогичное мероприятие в честь Пола Мескаля.