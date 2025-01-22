Колоссальный потоп положил конец пересыханию Средиземного моря миллионы лет назад

В течение многих лет исследователи считали, что этот сухой период закончился постепенно, и Средиземное море наполнялось водой в течение 10 тыс. лет. Идею оспорили обнаружением эрозионного канала, простирающегося от залива Кадис до моря Альборан в 2009 году. Открытие указало на единое масштабное событие, длившееся от двух до 16 лет, которое стало известно как Занклеанское меганаводнение.