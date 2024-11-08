Колокола собора Нотр-Дам-де-Пари впервые зазвонили после пожара 2019 года

Строительство Нотр-Дам-де-Пари началось в 1163 году и завершилось в XIV веке. В апреле 2019 года в нем произошел пожар, который продолжался более 12 часов. В тушении участвовали около 400 пожарных. Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что собор восстановят в течение пяти лет.