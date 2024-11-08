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Колокола собора Нотр-Дам-де-Пари впервые зазвонили после пожара 2019 года

Впервые после пожара 2019 года вместе зазвонили все восемь колоколов северной колокольни собора Нотр-Дам в Париже, само здание после реставрации откроют в декабре 2024 года. Об этом сообщил телеканал France24.

«Пока еще не все идеально, но мы доведем это до совершенства. Первый тест прошел успешно», — рассказал журналистам Александр Гужон, который руководит работами по возвращению колоколов на место.

Часть северной колокольни исторического собора сгорела в 2019 году. Ее до сих пор реставрируют, а колокола снимали, чтобы очистить.

Как уточнили журналисты, самый тяжелый колокол весит более 4 тыс. кг, а самый легкий — 800 кг.

По плану 7 и 8 декабря 2024 года в Париже пройдут торжественные мероприятия, посвященные открытию собора.

Строительство Нотр-Дам-де-Пари началось в 1163 году и завершилось в XIV веке. В апреле 2019 года в нем произошел пожар, который продолжался более 12 часов. В тушении участвовали около 400 пожарных. Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что собор восстановят в течение пяти лет.

В 2022 году куратор реставрации генерал Жан-Луи Жоржелен заявил, что с апреля 2019 года 340 тыс. меценатов из 150 стран пожертвовали более €846 млн на восстановление собора.

Завершить реконструкцию Нотр-Дама планировалось к Олимпийским играм 2024 года, однако открытие собора перенесли на декабрь. При этом строительные леса оставят — ремонтные работы в здании продолжатся до 2028 года.