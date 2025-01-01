Кологривый заявил, что ему «тесно» в России и помечтал о съёмках за границей

«Хотел бы попасть в китайское кино. Я считаю, что оно лучшее. Мне кажется, это круто, у них очень большой рынок. Безусловно, хотел бы попасть в разное кино: европейское и голливудское. Просто из-за того, что мне интересно», — рассказал Кологривый в шоу «Дерзкая готовка» с Лейсан Утяшевой.