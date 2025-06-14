Популярные темы
Общество
Законы
Объясняем
История и культура
Персоны
Внешняя политика
Религия
Здоровье
Места
Факты
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кологривый находится среди эвакуированных из Ирана в Азербайджан россиян

Актер Кологривый находится среди эвакуированных из Ирана в Азербайджан россиян.

Источник: © РИА Новости

БАКУ, 14 июн — РИА Новости. Актер Никита Кологривый также находится среди эвакуированных из Ирана в Азербайджан россиян, сообщили РИА Новости в пресс-службе посольства РФ в Баку.

Ранее в посольстве РФ агентству сообщили о переходе азербайджанской границы со стороны Ирана 56 граждан РФ, включая режиссера Федора Бондарчука и его съемочную группу. Всего планируется эвакуация 88 россиян.

«Среди 56 эвакуированных из Ирана в Азербайджан имеется также и российский актер Никита Кологривый», — сообщили в посольстве.