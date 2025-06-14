Кологривый находится среди эвакуированных из Ирана в Азербайджан россиян

БАКУ, 14 июн — РИА Новости. Актер Никита Кологривый также находится среди эвакуированных из Ирана в Азербайджан россиян, сообщили РИА Новости в пресс-службе посольства РФ в Баку.
Ранее в посольстве РФ агентству сообщили о переходе азербайджанской границы со стороны Ирана 56 граждан РФ, включая режиссера Федора Бондарчука и его съемочную группу. Всего планируется эвакуация 88 россиян.
«Среди 56 эвакуированных из Ирана в Азербайджан имеется также и российский актер Никита Кологривый», — сообщили в посольстве.