Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кологривый может сыграть Жириновского в сериале «Первого канала»

С. -ПЕТЕРБУРГ, 8 июн — РИА Новости. Актер Никита Кологривый может сыграть роль молодого основателя ЛДПР Владимира Жириновского в сериале «Первого канала», сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

Источник: © РИА Новости

«Молодого Жириновского, возможно, сможет сыграть Никита Кологривый, Жириновского в более зрелом возрасте — есть другие кандидаты. Мы опираемся на сверхпрофессиональных партнеров, “Первый канал”. Уверены, что это будет действительно исторический сериал», — сказал Слуцкий.

Он отметил, что кандидатура режиссера станет известна «уже очень скоро».

Ранее Слуцкий сообщил, что «Первый канал» снимет сериал о Владимире Жириновском. Парламентарий также сообщил, что провел встречу с директором «Первого канала» Константином Эрнстом, чтобы обсудить детали будущей картины и кандидатов на главную роль. В свою очередь «Первый канал» подтвердил РИА Новости планы провести съемки такого сериала.

Жириновский умер 6 апреля 2022 года после продолжительной болезни. Основателю и лидеру ЛДПР, депутату Госдумы всех восьми созывов было 75 лет.