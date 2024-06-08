Кологривый может сыграть Жириновского в сериале «Первого канала»

«Молодого Жириновского, возможно, сможет сыграть Никита Кологривый, Жириновского в более зрелом возрасте — есть другие кандидаты. Мы опираемся на сверхпрофессиональных партнеров, “Первый канал”. Уверены, что это будет действительно исторический сериал», — сказал Слуцкий.