Кологривый может сыграть Жириновского в сериале «Первого канала»

«Молодого Жириновского, возможно, сможет сыграть Никита Кологривый, Жириновского в более зрелом возрасте — есть другие кандидаты. Мы опираемся на сверхпрофессиональных партнеров, “Первый канал”. Уверены, что это будет действительно исторический сериал», — сказал Слуцкий.
Он отметил, что кандидатура режиссера станет известна «уже очень скоро».
Ранее Слуцкий сообщил, что «Первый канал» снимет сериал о Владимире Жириновском. Парламентарий также сообщил, что провел встречу с директором «Первого канала» Константином Эрнстом, чтобы обсудить детали будущей картины и кандидатов на главную роль. В свою очередь «Первый канал» подтвердил РИА Новости планы провести съемки такого сериала.