Коллекторы возьмутся за ЖКУ: чем опасна продажа долгов россиян

Эксперт напоминает, что запрет на продажу долгов по ЖКХ был введен не случайно: волна банкротств, принудительных выселений и даже суицидов из-за агрессии кредиторов в 2010-х годах заставила государство выбрать защиту граждан над прибылями частных агентств. «Да, в той же Германии или США долги передают третьим лицам, но там это работает под серьезным судебным надзором, действия коллекторов строго регламентированы, все “красные линии” прописаны в законодательстве. У нас же это может стать окном возможностей для расправ, когда коллекторы будут действовать по понятиям, а не руководствуясь статьями Уголовного кодекса», — подытожил он.