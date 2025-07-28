Коллекторы возьмутся за ЖКУ: чем опасна продажа долгов россиян

Хроническая проблема
Управляющие компании сталкиваются с хронической нехваткой средств из-за долгов населения за ЖКУ, которые, по данным правительства России, в 2021 году достигли почти 1,5 трлн рублей. На 1 января 2025 года в стране насчитывалось 3,2 млн собственников-должников. В первом квартале 2023 года задолженность граждан составила около 900 млрд рублей, причем значительная часть этой суммы приходилась именно на УК, а не на ресурсоснабжающие организации.
Из-за таких кассовых разрывов предприятия не могут своевременно проводить ремонт и обеспечивать качественное обслуживание домов, заявили в Ассоциации компаний, обслуживающих недвижимость (АКОН). В связи с этим там предложили снять запрет на переуступку долгов третьим лицам. Соответствующие письма уже направлены в Госдуму и Минстрой, пишет «Коммерсантъ».
Без четких правил в России такое нововведение может привести к хаосу, когда должников будут запугивать даже из-за незначительных сумм, уверен экономист и социолог Дмитрий Алексеев. Эксперт считает, что снятие запрета на переуступку долгов противоречит изначальной цели законодательства, направленной на защиту собственников жилья. Несколько лет назад подобная мера была запрещена именно из-за рисков недобросовестных действий со стороны коллекторов, напомнил Алексеев.
«В отсутствие четких законодательных рамок подобная инициатива рискует обернуться социальной катастрофой — когда за долги в сотню рублей начнут “кошмарить” пенсионеров, а рынок жилья заполнят мошенники, искусственно раздувающие задолженности. Снятие запрета на переуступку коммунальных долгов — это не просто шаг назад, а прямой подрыв логики жилищного права, которое изначально создавалось как щит для собственников, а не как поле для охоты коллекторов», — подчеркнул экономист Дмитрий Алексеев в разговоре с ВФокусе Mail.
Эксперт напоминает, что запрет на продажу долгов по ЖКХ был введен не случайно: волна банкротств, принудительных выселений и даже суицидов из-за агрессии кредиторов в 2010-х годах заставила государство выбрать защиту граждан над прибылями частных агентств. «Да, в той же Германии или США долги передают третьим лицам, но там это работает под серьезным судебным надзором, действия коллекторов строго регламентированы, все “красные линии” прописаны в законодательстве. У нас же это может стать окном возможностей для расправ, когда коллекторы будут действовать по понятиям, а не руководствуясь статьями Уголовного кодекса», — подытожил он.
Возможные альтернативы
В июне 2025 года комитет Госдумы по строительству и ЖКХ предложил разрешить управляющим компаниям переуступать долги за коммунальные услуги ресурсоснабжающим организациям. Это дополнительная мера к уже продвигаемому механизму внесудебного взыскания — в декабре 2024 года Госдума приняла в первом чтении законопроект, позволяющий взыскивать долги в упрощенном порядке через исполнительную надпись нотариуса. Его рассмотрение во втором и третьем чтении намечено на осень.
Для решения проблемы долгов эксперты предлагают альтернативные механизмы, которые могли бы учесть социальные реалии России. Дмитрий Алексеев считает, что можно ввести систему внесудебных общественных работ для тех, кто не может погасить долг.
«Это позволило бы людям отработать задолженность без давления коллекторов, сохраняя человеческое достоинство», — добавил он. Кроме того, экономист выступает за активное трудоустройство хронических должников в государственные организации на определенный срок. По его мнению, это могло бы стать более эффективным и социально ориентированным решением, чем передача долгов коллекторам.
«У людей просто нет денег. И ради коллекторов деньги сказочным образом не появляются. Также это чревато банковской нагрузкой с неоправданным кредитованием должников, что в итоге обернется нагрузкой на государство. Людям надо дать возможность заработать на мирный возврат долгов или отработку долгов. Если мы не хотим чтобы страна с сильными социальными традициями превратилась в гетто-социум», — заключил Алексеев. Такие меры в отличие от «примитивной передачи долгов коллекторам» помогут избежать роста социальной напряженности и предотвратят превращение долгового вопроса в инструмент давления на граждан, считает эксперт.
Дарья Баева