Коллекторы в Гонконге для поиска должника разбросали по улице деньги

ГОНКОНГ, 10 октября. /ТАСС/. Коллекторы в Гонконге разбросали по улице деньги с прикрепленным текстом, чтобы найти должника. Об этом сообщила газета South China Morning Post.
По ее информации, коллекторы прибегли к новой тактике, чтобы заставить гонконгского бизнесмена вернуть им деньги. Они прикрепили сообщения с информацией о нем и его фотографией к банкнотам номиналом 10 гонконгских долларов ($1,3). Источник в полиции сообщил газете, что деньги с сообщениями были специально разбросаны по оживленной улице.
На опубликованном в интернете видео видно, как банкноты лежат вдоль улицы, пишет издание. Всего по району было разбросано почти 100 уведомлений, отмечает газета. Издание подчеркивает, что на эти действия были потрачены примерно 1 тыс. гонконгских долларов, и это дешевле, чем организовать постоянные звонки и подобные мероприятия.