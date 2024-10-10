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Коллекторы в Гонконге для поиска должника разбросали по улице деньги

К банкнотам прикрепили сообщения с информацией о нем и его фотографией, пишет газета South China Morning Post.

Источник: AP 2023

ГОНКОНГ, 10 октября. /ТАСС/. Коллекторы в Гонконге разбросали по улице деньги с прикрепленным текстом, чтобы найти должника. Об этом сообщила газета South China Morning Post.

По ее информации, коллекторы прибегли к новой тактике, чтобы заставить гонконгского бизнесмена вернуть им деньги. Они прикрепили сообщения с информацией о нем и его фотографией к банкнотам номиналом 10 гонконгских долларов ($1,3). Источник в полиции сообщил газете, что деньги с сообщениями были специально разбросаны по оживленной улице.

На опубликованном в интернете видео видно, как банкноты лежат вдоль улицы, пишет издание. Всего по району было разбросано почти 100 уведомлений, отмечает газета. Издание подчеркивает, что на эти действия были потрачены примерно 1 тыс. гонконгских долларов, и это дешевле, чем организовать постоянные звонки и подобные мероприятия.