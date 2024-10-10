Коллекторы в Гонконге для поиска должника разбросали по улице деньги

По ее информации, коллекторы прибегли к новой тактике, чтобы заставить гонконгского бизнесмена вернуть им деньги. Они прикрепили сообщения с информацией о нем и его фотографией к банкнотам номиналом 10 гонконгских долларов ($1,3). Источник в полиции сообщил газете, что деньги с сообщениями были специально разбросаны по оживленной улице.