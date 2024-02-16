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Коллекцию работ Ильи Репина стоимостью 50 млн рублей выставят на торги

Московский аукционный дом — подразделение Аукционного холдинга — готовит вторые торги искусством музейного уровня. В год 180-летия художника Ильи Репина коллекционерам представят собрание из шести произведений выдающегося живописца стоимостью 50 млн рублей. Об этом «Известиям» 16 февраля рассказали в пресс-службе Аукционного холдинга.
Источник: РИА "Новости"

Отмечается, что среди работ оказалась акварель 1870 года «На Волге», которая является зарисовкой к программному полотну мастера «Бурлаки на Волге». В коллекцию также вошли: рисунок «Вид Швейцарии» (1900 года), картина «Боярин Федор Никитич Романов в заточении» (1895 года), «Портрет А. А. Нордмана» (1907 года) и два карандашных портрета молодых девушек (1867 года). Эксперты оценили собрание в 50 млн руб. Стоимость самого дорогого лота — 30 млн рублей.

Подчеркивается, что на российском арт-рынке продажи работ Репина единичны, полноценная коллекция выйдет на торги впервые. Все шесть лотов демонстрируют виртуозность, с какой Репин работал в разных жанрах — от пейзажа и портрета до исторических картин.

Одной из самых примечательных эксперты называют акварель «На Волге» 1870-го года. Тем летом художник три месяца жил на берегу реки, в селе Ширяев Буерак у подножия Жигулевских гор. Выполненные тогда произведения, среди которых и акварель «На Волге», легли в основу знаменитого полотна «Бурлаки на Волге» из собрания Русского музея. Эстимейт акварельного рисунка составил 2,5 млн рублей.

Самый дорогой лот аукциона с эстимейтом 30 млн рублей — картина «Боярин Федор Никитич Романов в заточении» (1895). Произведение обращено к судьбе отца первого русского царя из династии Романовых. В 1601 году боярин Федор Романов был несправедливо обвинен в покушении на Годунова и насильно пострижен в монахи под именем Филарет. Пережив заточение в Антониево-Сийском монастыре и польский плен, в 1619-м он стал Московским патриархом. Всего на торгах будет представлено 120 работ XVIII—XX вв.еков общей стоимостью полмиллиарда рублей. По словам представителей аукциона, ядро предложенных к продаже лотов составили произведения художников с мировым именем, которые появляются на рынке крайне редко (или впервые) и потому считаются наиболее ликвидными.

13 февраля сообщалось, что Московский аукционный дом 18 февраля проведет вторые торги искусством в высоком сегменте. Топ-лотом аукциона станет живописное полотно прославленного русского художника Ивана Айвазовского «Лунная ночь» 1878 года. Эксперты оценивают произведение зрелого периода творчества за подписью автора в 100 млн рублей.