Коллекцию работ Ильи Репина стоимостью 50 млн рублей выставят на торги

Самый дорогой лот аукциона с эстимейтом 30 млн рублей — картина «Боярин Федор Никитич Романов в заточении» (1895). Произведение обращено к судьбе отца первого русского царя из династии Романовых. В 1601 году боярин Федор Романов был несправедливо обвинен в покушении на Годунова и насильно пострижен в монахи под именем Филарет. Пережив заточение в Антониево-Сийском монастыре и польский плен, в 1619-м он стал Московским патриархом. Всего на торгах будет представлено 120 работ XVIII—XX вв. еков общей стоимостью полмиллиарда рублей. По словам представителей аукциона, ядро предложенных к продаже лотов составили произведения художников с мировым именем, которые появляются на рынке крайне редко (или впервые) и потому считаются наиболее ликвидными.