Коллекцию писем авторов Винни-Пуха продадут на аукционе

Винни-Пух — один из самых популярных персонажей детских книг в мире, и все, что с ним связано, неизменно вызывает большой интерес. Не исключение и последняя находка: коллекция писем, которыми обменивались его создатели.
Переписку между писателем Аланом Милном, иллюстратором Эрнестом Шепардом и издателем Фредериком Мюллером, втроем подарившими миру удивительного медвежонка, неожиданно обнаружили в курьерской сумке, а теперь продадут на аукционе.
Историю писем рассказала газета The Guardian. Изначально они хранились у Фредерика Мюллера, но спустя годы его издательство было поглощено другим, более крупным — компанией Cressrelles. Вместе с остальным имуществом издательство Cressrelles заполучило и архив переписки, который долгое время хранился у его основателя Лесли Смита.
В ноябре 2023 года Смит скончался, и письма нашли дети издателя, разбиравшие вещи в его квартире. Сперва наследники не знали, что делать с корреспонденцией, но через полгода решили, что лучшим выходом будет ее продать.
В архиве содержатся первые черновики поэмы Алана Милна «Ветер на холме», рукопись его вступления к сборнику поэзии 1927 года «Теперь нам шесть», а еще рисунок Винни-Пуха и Пятачка в снегу.
Кроме того, там содержится возмущенное письмо, написанное Милном от лица Винни-Пуха: в тексте медвежонок возмущается, что газета Observer в своем кроссворде зашифровала его имя подсказкой «сказочный монстр», и угрожает лично явиться в редакцию Observer и прояснить ситуацию с ответственными за формулировку.
Еще в письмах видны творческие разногласия между Милном и Шепардом, то, как эти конфликты улаживал Мюллер: писатель возмущался, что первые иллюстрации никуда не годятся, а издатель старался найти компромисс. В одном из писем Милн пишет: «Если Шепард до сих пор не сдал новую иллюстрацию, может уже и не начинать».
Шепард же объясняет проблемы с иллюстрациями тем, что ему приходится совмещать работу с затянувшимся переездом: «Четверг, пятница и суббота выдались, мягко говоря, никудышными».
Еще один интересный документ из архива — специальная книжка с иллюстрациями для сына писателя, Кристофера Робина, которую Милн с Шепардом создали специально для мальчика.
Аукционный дом Fieldings оценивает стоимость каждого документа из архива в сумму от 100 до 1500 фунтов (12,5−189 тысяч рублей), но допускает, что итоговая цена может оказаться гораздо выше: например, в 2018 году оригинальная иллюстрация карты Винни-Пуха, нарисованная Шепардом, была продана за 480 тысяч фунтов (60 миллионов рублей).
По словам организаторов аукциона, письма уже привлекли внимание покупателей из Великобритании, США и других стран.
В архиве содержится несколько писем и от других писателей: например, Джона Рональда Руэла Толкина и Энид Блайтон. Последняя, к примеру, в одном из писем пишет, что хотела бы рекламировать свою книгу на оборотной стороне других книг издательства.
Толкин же обсуждает со Смитом, владельцем издательства, шрифты и поздравительные открытки, а также просит переслать ему награду за произведения. Сын Смита Саймон вспоминает, что его отец считал автора «Властелина колец» человеком «невероятной смекалки и чувства юмора, который был совершенно невыносим в вопросах соблюдения сроков».
Саймон Смит надеется, что деньги, вырученные с продажи писем, помогут основать институцию, которая займется изучением творчества Милна. Аукцион пройдет 16 января, в четверг, и будет приурочен к Национальному дню Винни-Пуха, который в Великобритании отмечают 18 января.
Ранее рассказали, что книги из первого издания «Гарри Поттера» спасли из мусора и теперь могут продать за 40 тысяч фунтов.