Коллекцию писем авторов Винни-Пуха продадут на аукционе

Еще в письмах видны творческие разногласия между Милном и Шепардом, то, как эти конфликты улаживал Мюллер: писатель возмущался, что первые иллюстрации никуда не годятся, а издатель старался найти компромисс. В одном из писем Милн пишет: «Если Шепард до сих пор не сдал новую иллюстрацию, может уже и не начинать».