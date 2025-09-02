Коллекционирование: от редких монет до пивных крышек

Коллекционирование — это не только увлечение, но и часть культурной памяти. Одни собирают старинные монеты и редкие банкноты, превращая их коллекции в своеобразные «хроники» истории. Другие ищут значки с символикой городов и организаций, сохраняя в миниатюре целые эпохи. У многих дома можно найти коробки с марками, открытками, моделями автомобилей или даже упаковками от жевательной резинки.