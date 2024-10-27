Количество звезд при выборе гостиниц учитывают 65% опрошенных

56% считают, что звездность отелей обычно соответствует заявленному уровню, 6% — что количество звезд не определяет качество услуг. А вот 36% опрошенных полагают, что гостиницы часто не соответствуют заявленной категории. 3% россиян считают, что ни один из отелей не оправдывает полученных звезд.