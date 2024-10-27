Количество звезд при выборе гостиниц учитывают 65% опрошенных

Исследование запустил Центр изучения потребительского поведения (ЦИПП) Роскачества. Оказалось, что рейтинги отеля на отзовиках и сайтах для бронирования важны для 74% опрошенных. При этом 27% из них рассматривают гостиницы с рейтингом только не ниже 8 баллов.
Рейтинг не ниже 10 и 9 баллов нужен 11 и 13% туристов соответственно. Для 16% достаточно, чтобы рейтинг гостиницы был не ниже 7 баллов. Жилье с рейтингом от 6 баллов интересен 7% опрошенных. Четверть респондентов (26%) вообще не учитывают рейтинг при выборе отеля.
Также аналитики выяснили, что 11% туристов нужны гостиницы с пятью звездами, 27% — с четырьмя. 20% устроят отели и с тремя звездами. 7% согласны на гостиницы с уровнем от 0 до 2 звезд. 35% опрошенных звезды отелей не интересуют вообще.
Две трети россиян (66%) считают, что их количество связано с качеством предоставляемых услуг. 34% полагают, что звезды ни на что не влияют.
При этом 25% проверяют, соответствует ли заявленное количество звезд реальной картине дел в свидетельстве о классификации отеля. 75% этим не занимается.
56% считают, что звездность отелей обычно соответствует заявленному уровню, 6% — что количество звезд не определяет качество услуг. А вот 36% опрошенных полагают, что гостиницы часто не соответствуют заявленной категории. 3% россиян считают, что ни один из отелей не оправдывает полученных звезд.
Возможно, при чтении этого материала вы задумались, чем гостиницы отличаются от отелей. На этот вопрос ответили сотрудники гостиницы «Визит» в Екатеринбурге. Они объяснили, что сейчас эти названия используются как синонимы.
Однако в туристической индустрии считают, что гостиница — это заведение для временного проживания и имеющая самый необходимый набор сервиса, а отель — тоже место временного проживания, но там оказывают гораздо больше дополнительных услуг.
Ранее эксперты объясняли, чем отель отличается от мотеля и что лучше выбрать, отправляясь в путешествие.