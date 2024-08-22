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Количество животных в квартирах будет регулироваться законом

Собственники не смогут держать дома неограниченное количество животных.

Источник: AP 2023

Жителей квартир могут ограничивать в количестве домашних животных. Сегодня в законе нет определенной формулировки о том, какое допустимое количество животных может жить под одной крышей. Однако скоро количество домашних животных в российских квартирах будет регулироваться нормативно-правовыми актами, которые принимаются на региональном уровне.

Сколько животных можно держать дома

В ст.13 Федерального закона «Об ответственном обращении с животными» говорится, что предельное количество домашних животных определяется исходя из возможности владельца обеспечивать животным условия, соответствующие ветеринарным нормам и правилам, а также с учетом соблюдения санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.

Количество домашних животных в квартирах регулируется нормативно-правовыми актами, и число разрешенных питомцев зависит от конкретного региона России. Например, в 2021 году в Кировской области были опубликованы Правила содержания и защиты домашних животных на территории региона. В них разработана формула, которая помогает понять, сколько животных можно держать дома:

Z = [Sобщая — (Nпред. х H) ]: Sнеобх, где.

Z — допустимое количество домашних животных в жилом помещении многоквартирного дома;

Sобщая — общая площадь жилого помещения многоквартирного дома, указанная в правоустанавливающих документах;

Nпред. — норма предоставления площади жилого помещения, устанавливаемая соответствующим органом местного самоуправления в соответствии со ст. 50 Жилищного кодекса Российской Федерации, то есть 18 кв. м;

H — количество граждан, зарегистрированных в данном жилом помещении многоквартирного дома;

Sнеобх. — площадь, необходимая для одного домашнего животного, которая составляет:

  • для собак от 25 кг и крупнее — не менее 2,5 кв. м;
  • для собак до 25 кг — не менее 1,5 кв. м;
  • для кошек — не менее 0,8 кв. м.

Если результат получится отрицательным, то вам можно завести только одно домашнее животное.

В свою очередь, в Новосибирской области количество животных в квартирах зависит от размера питомца и площади помещения. На каждые 12 кв. м может приходиться не более одной собаки крупной или средней породы, две маленькие собаки или три кошки, напомнил юрист Станислав Мельник в комментарии «РИА Новости».

Куда обращаться, если животные соседа начали приносить неудобства

В Жилищном кодексе говорится, что собственники квартир в многоквартирных домах должны поддерживать помещения в надлежащем виде, а также соблюдать права и интересы соседей. Жильцы дома могут отстаивать свои права всеми законными способами.

Если ваш сосед завел настолько много животных, что шум, грязь и запах начали приносить дискомфорт, можно попробовать начать с переговоров с собственником квартиры.

Если хозяин отказывается идти навстречу соседям, то можно обратиться в управляющую компанию дома с требованием провести проверку квартиры на предмет нарушения правил пользования жилым помещением или нарушения санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений.

Если и это не помогло, следует обратиться к участковому и в Роспотребнадзор. При этом рекомендуется заручиться поддержкой нескольких жильцов, а лучше — всего подъезда. Это поможет повысить шансы на рассмотрение проблемы.

В апреле стало известно, что численность домашних питомцев в России за три года выросла на 11%. Домашних животных в России имеют 56% семей. Хозяевами домашних животных являются 68 млн россиян старше 14 лет. В 11% домохозяйств есть только собака, в 30% — только кошка, а 16% являются владельцами и кошек, и собак. В прирост популяции домашних животных наибольший вклад вносят города с населением менее 500 тыс. жителей. Здесь кошка и собака есть у 57% семей, тогда как, например, в городах-миллионниках питомцев имеют 46% домохозяйств, а в Москве — 42%.

До этого стало известно, что половина россиян (49,9%) держат дома хотя бы одну кошку, а собака есть у каждого пятого (20,5%). В 2021 году зафиксировано максимальное количество держателей котов — 50,4% респондентов.

Чаще всего кошек заводят жители Москвы, Санкт-Петербурга, Самары и Ярославля (47%). Также кошек популярны в Пензе и Тольятти — 46%. При этом в Москве и Ярославле чаще по сравнению с другими городами заводят собак — 30%. Однако наибольшее число владельцев собак в Петербурге — 31%.