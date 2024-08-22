Количество животных в квартирах будет регулироваться законом

В апреле стало известно, что численность домашних питомцев в России за три года выросла на 11%. Домашних животных в России имеют 56% семей. Хозяевами домашних животных являются 68 млн россиян старше 14 лет. В 11% домохозяйств есть только собака, в 30% — только кошка, а 16% являются владельцами и кошек, и собак. В прирост популяции домашних животных наибольший вклад вносят города с населением менее 500 тыс. жителей. Здесь кошка и собака есть у 57% семей, тогда как, например, в городах-миллионниках питомцев имеют 46% домохозяйств, а в Москве — 42%.