Количество сообщений о сбоях в работе YouTube превысило 8,5 тыс

Это значительно больше, чем за предыдущий день: 18 декабря «Сбой.рф» зафиксировал 5283 жалобы, что, в свою очередь, было почти в пять раз больше показателей от 17 декабря. Вчера пользователи из России сообщили, что YouTube стал хуже работать не только в десктопной версии, но и по мобильной сети. Загрузка стала либо недоступна, либо происходит очень медленно. До этого подобные проблемы возникали при воспроизведении видео через Wi-Fi.