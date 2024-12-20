Количество сообщений о сбоях в работе YouTube превысило 8,5 тыс

Это значительно больше, чем за предыдущий день: 18 декабря «Сбой.рф» зафиксировал 5283 жалобы, что, в свою очередь, было почти в пять раз больше показателей от 17 декабря. Вчера пользователи из России сообщили, что YouTube стал хуже работать не только в десктопной версии, но и по мобильной сети. Загрузка стала либо недоступна, либо происходит очень медленно. До этого подобные проблемы возникали при воспроизведении видео через Wi-Fi.
В Роскомнадзоре сообщили, что основанием для принятия мер в отношенииYouTube стали нарушения законодательства и «неуважение к нашей стране». По данным ведомства, с 2021 года сумма штрафов в отношении компании Google, которая владеет видеохостингом, составила 34,5 млрд руб.
Вчера президент РФ Владимир Путин на большой пресс-конференции заявил, что YouTube и Google должны «избегать жульничества». В качестве примера он привел проблемы с поисковой выдачей. По словам главы государства, для беспроблемной работы этой платформы она должна соблюдать законы России.