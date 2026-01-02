Популярные темы
Количество допускающих территориальные уступки украинцев выросло втрое

На Украине с 2022 года втрое увеличилась доля граждан, допускающих территориальные уступки. Об этом 2 января свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии.

Источник: AP 2024

«33% в целом готовы к определенным территориальным потерям. В то же время с 8 до 14% стало больше тех, кто не мог определиться с мнением», — говорится в тексте опроса на сайте организации.

Отмечается, что в 2022 году на подобные условия соглашались лишь 10% респондентов. При этом, по данным института, если в 2022 году против территориальных уступок выступали 82% опрошенных украинцев, то к декабрю прошлого года их доля сократилась до 53%.

Газета The New York Times (NYT) 30 декабря сообщила, что украинские чиновники в ходе переговоров с делегацией США в Эр-Рияде 11 марта впервые допустили возможность отказа от 20% территорий. Отмечалось, что в ходе встречи занимавший на тот момент должность министра обороны Украины Рустем Умеров обозначил с помощью маркера приемлемые для Киева границы на карте.

До этого, 14 декабря, стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский допустил возможность отказа страны от присоединения к НАТО в качестве компромисса.